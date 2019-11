L'Italia al Torneo Pre Olimpico di Belgrado: la Serbia sulla strada degli azzurri per Tokyo 2020

Ci sarà con ogni probabilità ancora la Serbia sulla strada dell'Italia verso il sogno che porta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel sorteggio effettuato a Mies, in Svizzera, nella sede della FIBA, gli azzurri sono finiti nel Torneo Pre Olimpico di Belgrado, quello ospitato proprio dalla Serbia. La nazionale del neo ct Igor Kokoshkov è finita nel girone A con Repubblica Dominicana e Nuova Zelanda mentre gli azzurri di Meo Sacchetti sono nel B con Senegal e Portorico, altra squadra affrontata e battuta in rimonta ai recenti Mondiali in Cina.

Passano due squadre su tre di ogni girone e poi si gioca a semifinali incrociate: non dovrebbe essere un problema per l'Italia superare il primo ostacolo, sulla carta anche una semifinale con Dominicana e Nuova Zelanda non è impossibile, però poi quasi sicuramente bisognerà fare i conti coi vari Bogdanovic, Jokic, Marjanovic e, perchè no, Teodosic, sul loro parquet di casa, per strappare il biglietto per Tokyo.

Negli altri tornei, sorteggiati alla presenza di Jorge Garbajosa, ex giocatore della Benetton Treviso e ora numero uno della Federazione spagnola, spicca l'equilibrio di Victoria, Canada, dove i padroni di casa sono finiti in un girone con Cina e Grecia e avranno sulla strada anche una tra Repubblica Ceca e Turchia, più l'Uruguay. Promette equilibrio il torneo di Spalato dove la Croazia padrona di casa avrà prima le sfide con Tunisia e Brasile e poi dovrà vedersela con chi sopravvive tra Germania, Russia e Messico. Infine il torneo di Kaunas con la Lituania favorita su Venezuela e Corea del Sud nel girone, e poi avversaria di una tra Polonia, Angola e Slovenia per andare alle Olimpiadi. Baltici favoriti a meno che la Slovenia, campione d'Europa nel 2017, si presenti con le stelle Luka Doncic e Goran Dragic.

Belgrado (Serbia)

Gruppo A: Repubblica Dominicana, Nuova Zelanda, Serbia

Gruppo B: Portorico, ITALIA, Senegal

Stark Arena

Kaunas (Lituania)

Gruppo A: Lituania, Corea del Sud, Venezuela

Gruppo B: Polonia, Slovenia, Angola

Zalgirio Arena

Spalato (Croazia)

Gruppo A: Germania, Russia, Messico

Gruppo B: Tunisia, Croazia, Brasile

Spaladium Arena

Victoria (Canada)

Gruppo A: Grecia, Cina, Canada

Gruppo B: Uruguay, Repubblica Ceca, Turchia

Safe-On-Foods Memorial Centre

Come funziona il Pre Olimpico

Ai nastri di partenza 24 squadre (11 della Zona Europa, 7 della Zona America, 3 della Zona Africa e 3 della Zona Asia/Oceania). In ogni Torneo Pre Olimpico dal 23 al 28 giugno 2020 (quattro, uno in più rispetto ai tre del 2016, ndr), saranno presenti sei squadre, divise in due Gironi (A e B) da tre squadre ciascuno. Per mantenere il principio di bilanciamento geografico, in ciascun Torneo Pre Olimpico non possono essere presenti più di 3 Nazionali della Zona Europa e non più di 2 Nazionali della Zona America.

Alle Semifinali di ciascun Torneo Pre Olimpico accedono le prime due squadre qualificate nei Gironi A e B. Le squadre vincitrici dei quattro Tornei Pre Olimpici staccheranno il pass per a 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto 2020.

Già a Tokyo 2020

Giappone (Paese ospitante)

Spagna (Campione del Mondo)

Argentina (1° del continente americano)

Francia (2° del continente europeo)

Australia (1° del continente oceanico)

Stati Uniti (2° del continente americano)

Nigeria (1° del continente africano)

Iran (1° del continente asiatico)

Il precedente di Torino 2016

L'Italia fu protagonista del Torneo Preolimpico nel 2016, in vista dei Giochi di Rio de Janeiro. Gli azzurri, guidati da Ettore Messina nel ruolo di commissario tecnico, ebbero l'opportunità di giocare in casa, al PalaAlpitour di Torino, ma le cose non andarono come si poteva sperare. Inserita nel girone B, l'Italia superò 68-41 la Tunisia all'esordio (15 punti Bargnani), poi 67-60 la Croazia (19 punti Belinelli) e infine il Messico in semifinale per 79-54 (15 punti Gallinari). In finale però gli azzurri dovettero incassare la rivincita della Croazia che si impose 84-78 dopo un tempo supplementare in virtù dei 26 punti di Bojan Bogdanovic, ora agli Utah Jazz, che fu determinante con 20 punti anche nella semifinale vinta contro la Grecia per 66-61. Agli azzurri di Messina non bastarono i 18 di Belinelli.