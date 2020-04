Tutti alle Canarie per chiudere la Liga ACB: è l'opzione più probabile per il basket spagnolo

Chiudere tutto o provare a ripartire? La ACB spagnola vorrebbe provare a terminare la stagione in corso e per farlo pensa ad una soluzione molto particolare: concentrare tutte le squadre nelle Isole Canarie, la comunità autonoma dell'intero stato spagnolo con la più bassa incidenza della pandemia di Coronavirus. Al momento risultano meno di 2.000 persone infette e 4,28 decessi per 100.000 abitanti.

Secondo El Mundo Deportivo, tutte le partite sarebbero giocate a porte chiuse ma potrebbero essere trasmesse in tv da Movistar, rete detentrice dei diritti: le gare potrebbero essere disputate nei due palazzetti presenti sull'isola di Tenerife, il Santiago Martín de La Laguna e il Quico Cabrera de Santa Cruz.

Le misure di sicurezza

Ma come, si gioca mentre il mondo è fermo? Servono misure di sicurezza: già pensate, ovvero trasferimento nell'isola, quarantena obbligatoria, controllo continuo della salute di tutti i partecipanti.

Il format

Ancora da decidere la formula dell'eventuale competizione: si parla di playoff a 16, facendo fuori solo le ultime due della classifica - Montakit Fuenlabrada e Movistar Estudiantes - che comunque non retrocederebbero.

La prossima riunione è prevista il 20 aprile: allora si saprà di più anche circa un'eventuale accavallamento con l'Eurolega, ancora in stand-by.