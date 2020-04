Ufficiale: gli Europei di basket in Italia slittano all'estate 2022, il Preolimpico a giugno 2021

A causa del coronavirus è tempo di rinvii. Era già nell'aria, ma è arrivata l'ufficialità dello slittamento degli Europei di basket del 2021 all'estate 2022. A volerlo sono state le stesse Federazioni che chiedevano il rinvio, considerando lo slittamento dei Giochi Olimpici al 2021.

Gli Europei 2022, quindi, che si disputeranno in Italia, Germania, Georgia e Repubblica Ceca si giocheranno dal 1° al 18 settembre 2022. Uno dei gironi, infatti, verrà disputato a Milano, con l'Italia che tornerà ad ospitare una fase finale dell'Europeo a 31 anni dall'ultima volta, quelli di Roma nel 1991.

" Non posso che ringraziare il segretario generale della FIBA Andreas Zagklis per come è stato vicino all'Italia in questo periodo tremendo e per aver mostrato la sensibilità giusta per le decisioni prese che vanno nella direzione che noi auspicavamo. La FIBA ha confermato, spostandolo di un anno, il girone di qualificazione alla fase finale dell'EuroBasket già previsto a Milano e questo dà una forza e uno spessore maggiore alla nostra azione una volta che sarà possibile tornare in sicurezza a giocare. [Gianni Petrucci, Presidente FIP] "

Sempre per quanto riguarda il maschile, il Mondiale si disputerà invece nel settembre 2023 in Giappone, Indonesia e nelle Filippine. Invece, per quanto riguarda i tornei Pre Olimpici si giocheranno dal 22 giugno al 4 luglio 2021. Le date ufficiali verrano rese note dal CIO nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il femminile, l'Europeo si disputerà nel 2021: dal 21 al 27 giugno, mentre il Mondiale andrà in scena a fine settembre 2022.