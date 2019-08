Ufficiale: Pietro Aradori passa dalla Virtus alla Fortitudo Bologna

Grande colpo di mercato della Fortitudo Bologna, che strappa Pietro Aradori ai cugini della Virtus. Dopo le insistenti voci degli ultimi giorni, oggi è arrivata l’ufficialità di questo trasferimento. L’ala della nazionale cambia così squadra, ma non città e lascia la fascia di capitano della Virtus, in cui non avrebbe trovato più spazio nella prossima stagione, visti i chiari segnali dati da Sasha Djordjevic in tal senso.

Un trasferimento che infiamma ulteriormente la rivalità tra le due squadre, che torneranno a sfidarsi in Serie A dopo dieci anni, con il derby in programma il giorno di Natale. In quella partita Aradori sarà quindi il grande ex e potrà dare un grosso contributo alla squadra allenata da Antimo Martino, che è riuscita a tornare nel massimo campionato e con questo ingaggio dovrebbe completare il proprio roster.