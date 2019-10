Un minuto di silenzio? No, un minuto di applausi per il coraggio della piccola grande Sveva

È stato un tornado, un turbinio di emozioni, lacrime, sorrisi e gioie in un scricciolino di bambina.

Solo Trieste la conosceva bene, Sveva, piccola cestista triestina che ha fatto innamorare non solo la sua città e la sua squadra, ma ha mosso tutto il movimento cestistico italiano che si è stretto intorno a lei. A Sveva dicevamo, 8 anni di scarpette bianche e viola, era stato diagnosticato solo 18 mesi fa un tumore al rene e che l’aveva costretta a smettere di giocare con la palla a spicchi, senza smettere però di essere una supereroina.

Tutta la Pallacanestro Trieste, la Serie A, l’Italbasket con i capitani e i giocatori della Nazionale, i giornalisti, gli addetti ai lavori, chiunque. Non c’era un pensiero che non fosse per Sveva. Noi c’eravamo all’Allianz Dome lo scorso anno e possiamo confermare: Sveva era in curva con la sua maglia tutta rossa #GoMorbin!

E Sveva ci sarà sempre.

Sveva ha salutato i suoi tifosi e la sua squadra lunedì all’alba, è andata in trasferta con la palla sottobraccio perché la malattia è stata più potente. Ma non più forte, perché Sveva era ed è la più forte.

Così tanto forte da cambiare un protocollo, sotto proposta dei Triestini e veicolata da La Giornata Tipo.

La rinomata pagina Facebook infatti, aveva proposto un minuto di silenzio in tutti i campi per ricordare la piccola Sveva ma oggi, l’Italbasket soprende tutti e non solo accoglie, ma cambia il protocollo. Per Sveva.

Hey Sveva, lo sappiamo che ti piaceva sentirti amata sentirti “famosa” con tutti quei cartelli e cori, ce lo ha detto la tua mamma. Adesso sappi che sei molto più di tutto questo: è come se avessi segnato la tripla dello scudetto, tutti i palazzi d’Italia battono le mani per te. #IoTifoSveva.