Vola ai Mondiali di Cina con Gigi Datome: sostieni la Fondazione Bambino Gesù su Wishraiser

Gigi Datome, capitano della nazionale italiana di basket, sostiene la Fondazione Bambino Gesù in una speciale campagna su Wishraiser per l'accoglienza e la cura dei bambini provenienti dai paesi più svantaggiati del mondo. I donatori che sosterranno la causa e parteciperanno alla raccolta fondi sulla piattaforma Wishraiser potranno ricevere una ricompensa speciale: Datome, che si sta preparando ai Mondiali di basket in Cina, porterà con sé un donatore che sarà estratto a sorte al termine della campagna. Il premio consiste in un volo e alloggio per due persone in Cina, la possibilità di assistere alle partite della fase a gruppi dell'Italia con vip pass e di concludere l'esperienza incontrando proprio lo stesso Datome.

Per partecipare alla campagna è sufficiente collegarsi a www.wishraiser.com/gigi e fare una donazione a sostegno della Fondazione Bambino Gesù. Ad ogni donazione corrisponde un numero di chance per essere estratti e a ciascun donatore verrà riconosciuto un reward, tra cui: il poster e il pallone autografati dal campione, la divisa dell’Italia con dedica e tanto altro. Terminata la campagna ci sarà l’estrazione per decretare il vincitore del super premio.

Gigi Datome in azione con la maglia dell'Italia durante gli Europei del 2017.Getty Images

Datome: "È una grande chance per fare qualcosa di tangibile"

" Appena si è avuta la possibilità di una campagna di beneficenza di questo genere l’ho subito accolta con grande voglia ed entusiasmo. Ho voluto con convinzione scegliere di legarla a una Fondazione così importante e prestigiosa, che per me ha un significato speciale. Già da quando giocavo a Roma ho cercato di appoggiare e supportare l’Ospedale Bambino Gesù e avere la possibilità di fare qualcosa di tangibile per questa realtà mi ha stimolato molto. Con i ragazzi di Wishraiser abbiamo studiato una campagna che possa andare incontro ai desideri di tutti, sperando di raccogliere il più possibile per una causa così nobile. Sono certo che anche la più piccola donazione potrà essere utilissima per il nostro grande obiettivo. "