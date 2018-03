Zeke Upshaw muore due giorni dopo malore in campo in una partita di G-League

Milano, 26 mar. (LaPresse/AFP) - Lutto nel mondo del basket americano. Zeke Upshaw, giocatore della squadra riserve dei Detroit Pistons, è morto lunedì all'età di 26 anni, due giorni dopo un malore accusato in campo durante una partita della G-League, il campionato di sviluppo della NBA. Upshaw ha perso conoscenza ed è crollato a 50 secondi dalla fine della partita tra la sua squadra, Grand Rapids Drive e i Long Island Nets. Portato subito all'ospedale più vicino, è morto nella mattinata di lunedì. Secondo la stampa locale, si sarebbe trattato di un infarto. "La famiglia della G-League è devastata dalla tragica scomparsa di Zeke Upshaw. Zeke è stato un giovane straordinario che, grazie alla sua sicurezza e alla sua perseveranza, ha fatto carriera come giocatore professionista di pallacanestro", si legge in un comunicato del presidente della G-League Malcolm Turner.