Zion Williamson fa crack, fuori due mesi. Posto da titolare per Nicolò Melli?

Zion Williamson dovrà attendere. Le ultime notizie che riguardavano il suo infortunio, parlavano di uno stop di sole alcune settimane ma i Pelicans hanno annunciato in un comunicato che il loro rookie dovrà aspettare ancora prima di calcare il parquet della NBA.

Secondo comunicazioni ufficiali, Williamson già operato, dovrà restare ai box dalle 6 alle 8 settimane per riprendersi del tutto dalla lesione al menisco laternale del ginocchio destro cui si era infortunato. la scelta numero 1 del draft quindi avrà altri due mesi per scandarsi e far evdere al mondo di cosa è capace.

I Pelicans, anche per la presenza di Williamson, sono una delle squadre più attese della NBA e da quest’anno anche dal pubblico italiano per la presenza di Nicolò Melli.

Già, proprio Melli che dall’infortunio al talentino 19enne potrebbe ricavarne un ruolo importante. Coach Gentry infatti, dovrà cercare il sostituto del #1 di New Orleans e passa al dettaglio tutte le opzioni che prendono in esame anche l’azzurro classe ’91, cambio di Zion.

In preseason, l’ex Fenerbahce ha fatto vedere tiro da fuori, rimbalzo e gestione della squadra eventualmente anche come play e non c’è dubbio che Gentry abbia apprezzato le qualità di Nik. Il nodo alla matassa verrà sciolto però solo nella notte tra martedì e mercoledì: inizia la stagione dei Pelicans a Toronto e da qui, nei nostri sogni più belli, vediamo un italiano tra i titolari in NBA.