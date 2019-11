Italia-Tahiti 12-4, esordio da urlo ai Mondiali per gli azzurri e festival del gol

Signore e signori, che Italia! La Nazionale di beach soccer inizia in maniera sfavillante il proprio percorso nei Mondiali 2019 in Paraguay. La sabbia di Asunción è terra di conquista per i nostri portacolori che rifilano, nel primo match del Gruppo B, un pesantissimo passivo (12-4) a Tahiti, compagine che nelle ultime annate aveva raggiunto la finale. Sulla carta, quindi, sarebbe dovuto essere un match particolarmente impegnativo e invece gli uomini allenati da Emiliano Del Duca si sono imposti nettamente. Una vera e propria giostra del gol con Gori a segno all’1’36”, al 5’53”, al 12’54”, al 31’03” su rigore e al 35’59”, Corosiniti all’8’45” e al 9’42”, Zurlo al 17’19”, al 17’42”, al 28’42” e al 32’49” e Montani al 29’04”. Per Tahiti a segno Ariihau Teriitah al 3’48”, Chan-Kat all’11’31” e doppietta di Li Fung Kuee al 12’51” e al 25’40”. Gli azzurri torneranno in campo sabato 23 novembre alle ore 23.25 italiane per l’ìncontro con l’Uruguay per confermarsi su questi livelli.

La cronaca

Pronti via e gli azzurri partono subito fortissimo con la traversa di Chiavaro, ma poi tocca a “Mr Gol” Gori sbloccare il risultato con una splendida sforbiciata. Dopo 2′ arriva la rete di Tahiti ma l’Italia è ben presente e lo dimostra ancora una volta il solito il top scorer azzurro che, in versione “Holly e Benji”, regale spettacolo al pubblico, infilando il povero portiere tahitiano. Gli azzurri sono scatenati e ogni volta attaccano segnano, coadiuvati anche da un’ottima resa di Del Mestre tra i pali. Corosiniti si iscrive con due gol in rapida successione al festival realizzativo: una rovesciata e un tiro beffardo valgono le marcature. Chan-Kat ci pensa lui a diminuire il passivo portando lo score sul 4-2 al termine del primo periodo.

Nel secondo tempo l’inizio azzurro è un po’ sottotono e Tahiti ne approfitta con Li Fung Kuee che, sfruttando un errore di Carpita, trova la realizzazione. Nessun problema, c’è Gori e un’altra rete da antologia vale il 5-3. La formazione nostrana riprende ad essere dominante e Zurlo trova la sesta realizzazione, replicata poco dopo sempre dal giocatore italiano con un tiro al volo. Inizia il terzo periodo sul 7-3 e Li Fun Kuee trova modo di mettersi in evidenza ma la sua rete non cambia la storia del match. Zurlo, Montani, Gori, e ancora Zurlo e Gori portano ad un passivo imbarazzante per i rivali, letteralmente travolti dal furore azzurro.