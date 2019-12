L'Italia lotta ma il Portogallo è spietato: gli azzurri perdono 6-4 la finale e chiudono secondi

L’Italia esce sconfitta in finale ai Mondiali di beach soccer: vince il Portogallo per 6-4, e per gli azzurri è medaglia d’argento. In Paraguay è decisivo il parziale di 5-0 dei lusitani tra la fine del primo tempo e l’avvio del terzo, con la frazione centrale che vede gli italiani restare a secco in zona offensiva. Bronzo alla Russia, che batte per 5-4 il Giappone.

Inizia meglio il Portogallo, a 8’45” dalla fine del primo parziale arriva il primo pericolo con la rovesciata di Coimbra che Chiavaro devia, poco dopo Jordan spara alto da buona posizione. A 6’27” arriva il gol, a sorpresa, dell’Italia: ripartenza vincente di Corosiniti che serve Zurlo, il quale mette a segno l’1-0. Arriva però subito il pareggio, a 4’57” di Leo Martin su tiro libero, con la palla che piega le mani a Del Mestre. A 1’14” Zurlo ruba palla, ma da posizione molto difficile spara largo.

Nella seconda frazione a 10’25” Leo Martin ci prova da lontano, ma c’è la gran risposta di Del Mestre. Dopo un minuto arriva il tiro libero di poco alto di Gori, ma a 6’41” ecco il sorpasso lusitano con un gol di Jordan su assist di Leo Martin in ripartenza. L’Italia accusa il colpo, dopo 30″ arriva il 3-1: tiro libero di Jordan, Del Mestre respinge, Andre è il più lesto ed insacca.

Nell’ultimo periodo a 10’45” fallo di Marinai su Jordan, che sigla il 4-1 su tiro libero da posizione centrale. L’Italia ha l’occasione per accorciare per il fallo da rigore di Jordan su Gori, il quale però si fa respingere la conclusione da Andrade. Occasione sprecata, i lusitani ci puniscono: a 8’56” Leo Martin su tiro libero fa 5-1. L’Italia, senza più nulla da perdere, gioca meglio, ma è anche sfortunata: arriva la traversa su tiro libero di Corosiniti, poi finalmente gli azzurri sfondano con Ramacciotti a 5’49” dopo uno scambio con Gori. A ruota arriva il 3-5 di Gentilin, ma l’Italia non trova il -1, complice anche il palo colto da Gori a 2’11”. Il Portogallo ci punisce con Jordan, che su tiro libero a 1’58” trova il 6-3 che chiude i conti. A 12″ da termine Ramacciotti sigla il 4-6 finale.