Il primo passo, quello obbligatorio, è stato fatto. Nonostante le difficoltà di due giorni fa con l’Uruguay, la Nazionale italiana di beach soccer vola ai quarti di finali dei Mondiali 2019 in Paraguay. Gli azzurri oggi al “Los Pynandi Stadium” di Asuncion, si sono imposti per 6-2 sul Messico, dominando in lungo e in largo e sfruttando un Gabriele Gori davvero in forma spaziale. Al momento agguantata la prima piazza nel raggruppamento B, c’è attesa per la sfida tra Uruguay e Thaiti, che andrà a delineare la graduatoria: l’avversaria negli scontri diretti in ogni caso sarà una tra Giappone e Svizzera, appuntamento a giovedì.

A sbloccare il risultato chi se non Gori? Una rovesciata spettacolare dopo soli 4′ per il bomber azzurro. Il bis arriva all’8′: Ramacciotti anticipa tutti, allunga il pallone che Gori mette dentro in allungo. Ad inizio secondo tempo il fenomeno italiano riesce praticamente a chiudere la pratica: altre due rovesciate magnifiche per il 4-0 parziale. Al 22′ c’è spazio anche per la cinquina di Gori, subito dopo è l’altro attaccante, Zurlo, ad arrotondare il risultato sul 6-0 con un buon calcio di punizione. Spazio per tanti cambi per l’Italia che fa rifiatare i titolarissimi: un po’ di rilassamento azzurro nell’ultimo tempo con il Messico che accorcia le distanze con Samado e Maldonado.

