Mondiali 2019: l'Italia passa come prima del girone e vola ai quarti

L’Italia vola ai quarti di finale ai Mondiali 2019 di beach soccer e lo fa come prima classificata del gruppo B. La nostra Nazionale ha sconfitto il Messico per 6-2 nell’ultimo match del girone andato in scena nella serata di ieri e la vittoria di Tahiti contro Uruguay nella notte ha regalato il primo posto agli azzurri che passano il turno insieme all’Uruguay mentre Tahiti viene clamorosamente eliminata. I vice campioni del mondo, travolti da Gori e compagni all’esordio, hanno sconfitto i sudamericani per 6-4 ma sono stati beffati per la differenza reti: 6 punti e +11 per l’Italia, 6 punti e +0 per l’Uruguay, 6 punti e -1 per Tahiti che dunque deve salutare la rassegna iridata in corso di svolgimento ad Asuncion (Paraguay).

L’Italia affronterà la Svizzera ai quarti di finale, gli elvetici hanno infatti concluso il gruppo A al secondo posto perdendo lo scontro diretto col Giappone per 5-3. I nipponici volano invece alla fase a eliminazione diretta a punteggio pieno e ora incroceranno l’Uruguay mentre la vittoria dei padroni di casa contro gli USA (5-1) è inutile perché entrambe le squadre sono state eliminate dal torneo. Di seguito i risultati di lunedì 25 dicembre ai Mondiali 2019 di beach soccer e le classifiche finali dei primi due gironi, oggi si disputeranno le ultime quattro partite e si definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta.

I risultati

Italia-Messico 6-2

Tahiti-Uruguay 6-4

Svizzera-Giappone 5-3

Paraguay-USA 5-1

Le classifiche

GRUPPO A: Giappone 9, Svizzera 5, Paraguay 3, USA 0.

GRUPPO B: Italia 6 (21-10), Uruguay 6 (9-9), Tahiti 6 (16-17), Messico 0.

Il tabellone degli azzurri

Gori e compagni potranno dunque tornare in campo tra due giorni, giovedì 28 novembre sono in programma i quarti di finale al Los Pynandi Stadium e l’Italia se la dovrà vedere con la Svizzera.

Si tratta di un avversario coriaceo e impegnativo ma che appare alla portata dei nostri portacolori che, dopo il quarto posto di due anni fa, si sono presentati in Sudamerica con l’obiettivo di salire sul podio. I ragazzi del CT Emiliano Del Duca hanno tutte le carte in regola per avere la meglio contro gli elvetici e regalarsi una scoppiettante semifinale in programma per la serata di domenica. L’Italia potrebbe infatti trovarsi di fronte il Brasile detentore del trofeo, la grande favorita della vigilia che sulla carta sembra imbattibile: i verdeoro si apprestano a vincere il proprio girone (stasera non dovrebbero avere grossi problemi a battere la modesta Nigeria e a chiudere il proprio girone al primo posto davanti al Portogallo) e ai quarti di finale partiranno favoriti contro la seconda del gruppo C (Senegal, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Russia sono appaiate a quota tre punti prima dell’ultima giornata).

Si tratterebbe di una vera e propria finale anticipata, all’Italia servirebbe un’autentica impresa per sconfiggere questo Brasile e regalarsi il sogno di disputare la Finale per il titolo verosimilmente contro il Portogallo che dall’altra parte del tabellone non sembra avere avversari all’altezza (i lusitani, attesi questa sera dal piccolo Oman, incroceranno ai quarti la prima classificata del già citato gruppo C e, in caso di successo, la vincente di Giappone-Uruguay).