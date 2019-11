Mondiali beach soccer 2019 - I convocati dell’Italia: Gori il fuoriclasse, 8° Mondiale per Palmacci

Mancano solo due giorni all’inizio Mondiali di beach soccer che si disputerà fino al 1° dicembre ad Asuncion, in Paraguay. L’Italia sarà presente per l’ottava volta alla fase finale della rassegna iridata ed esordirà nella giornata d’apertura della manifestazione contro i vice-campioni del mondo in carica di Tahiti. Gli azzurri dovranno affrontare anche Messico e Uruguay negli altri due incontri valevoli per il gruppo B.

Ecco i 12 convocati degli azzurri scelti dal ct Emiliano Del Duca per i Mondiali

Portieri

Andrea CARPITA: uno dei tre esordienti della spedizione azzurra alla fase finale di un Mondiale. 31 anni, in Serie A difende la porta del Viareggio.

Simone DEL MESTRE: quinta partecipazione iridata per l’estremo difensore dell’Happy Car Sambenedettese, votato nel 2019 tra i migliori tre portieri del mondo. Il 36enne di Monfalcone è una certezza della nostra Nazionale dall’alto delle sue 215 presenze in azzurro.

Difensori

Alfio CHIAVARO: secondo gettone iridato per il solido difensore classe '83 del Catania. Chiamato a dare un apporto positivo per allungare le rotazioni della squadra.

Francesco COROSINITI: capitano dell’Italia, in Paraguay raggiungerà quota 7 Mondiali giocati con la maglia azzurra. 35 anni, anche lui impegnato in Serie A con il Catania.

Esterni

Alessio FRAINETTI: il 33enne pontino è al suo terzo Mondiale. Entrato nel giro della Nazionale con costanza poco prima del suo 30° compleanno, è stato autore di reti molto pesanti in azzurro e con la maglia del Terracina in Serie A.

Josep JUNIOR: astro nascente del beach soccer italiano. Alla sua prima annata in Nazionale A ha segnato 18 volte in 39 presenze, inoltre è stato eletto come miglior giovane talento al mondo del 2019. Italo-brasiliano con doppio passaporto, a 19 anni è già un giocatore completo.

Simone MARINAI: terza partecipazione ad un Mondiale. 31 anni, fa parte del nucleo azzurro presente a Viareggio insieme a Gori, Carpita e Ramacciotti.

Paolo PALMACCI: record man italiano, in Paraguay giocherà il suo ottavo Mondiale. Classe 1984, leggenda assoluta del beach soccer in Italia grazie alle sue incredibili doti tecniche.

Dario RAMACCIOTTI: eletto miglior giocatore delle qualificazioni ai Mondiali nel 2014, si appresta a disputare il suo quarto Mondiale con la maglia azzurra. Bandiera del Viareggio, quest’anno è entrato nella top 10 dei gol più belli grazie ad un tiro al volo, dalla sua area di rigore, messo a segno contro il Portogallo in un match valevole per le qualificazioni mondiali.

Attaccanti

Emmanuele ZURLO: se si esclude il 19enne Josep Junior, è uno dei più giovani della spedizione tricolore con i suoi 31 anni. Attaccante molto tecnico del Catania, terzo gettone iridato per lui.

Marcello PERCIA MONTANI: esordiente assoluto in una fase finale della Coppa del Mondo. Entrato da poco nel giro della Nazionale, si è comunque ritagliato un posto tra i convocati grazie alle sue prestazioni messe in mostra con la maglia della Sambenedettese.

Gabriele GORI: numero 10 del Viareggio e top player indiscusso della nostra Nazionale, nel 2019 ha segnato 66 gol con la maglia azzurra ed è stato eletto recentemente tra i migliori 5 giocatori al mondo dell’anno. Cinque volte capocannoniere della nostra Serie A, in questa stagione si è aggiudicato la classifica marcatori in tutti e sei i tornei che ha giocato con l’Italia.