Anche il World Tour si ferma: rinviati o annullati i prossimi tornei del circuito

Quello in corso di svolgimento a Langkawi in Malesia è l’ultimo torneo del World Tour da qui a data sconosciuta. I tornei in programma nelle prossime settimane, infatti, sono stati annullati o rinviati, al momento fino all’appuntamento del 6 maggio ad Itapema in Brasile. Subisce dunque un altro cambiamento brusco il calendario del World Tour e soprattutto la corsa alla qualificazione olimpica con appuntamenti sempre più ridotti e difficoltà per chi rincorre. Tra questi anche gli azzurri Enrico Rossi e Adrian Carambula che erano già in Australia da una settimana per partecipare al torneo 3 stelle di Gold Coast (Coolangatta Beach) che sarebbe stato in programma la prossima settimana, ed è stato rinviato.

Assieme al torneo australiano (3 stelle) che, qualora l’attività dovesse riprendere, potrebbe essere recuperato dopo le Olimpiadi, ci sono altri due rinvii a data da destinarsi per il torneo 4 stelle double gender di Cancun in Messico (era in programma dal 24 al 29 marzo) e per il torneo di 1 stella Satun in Thailandia in programma dall’8 all’11 aprile. Cancellato definitivamente, invece, il torneo 1 stella di Boracay nelle Filippine in programma dal 26 al 29 marzo.

La FIVB ha comunicato di essere in contatto costante con il CIO per rivedere il sistema di qualificazione olimpica qualora vengano cancellati altri tornei che, ad esempio, potrebbero escludere le coppie che non riescono a disputare i 12 tornei richiesti per la qualificazione ai Giochi.