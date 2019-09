Lupo-Nicolai staccano il biglietto per Tokio 2020! Amara sconfitta per Menegatti-Orsi Toth

Una vittoria di cuore e di qualità quella per Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano giocare e la coppia argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 non fa eccezione. Nella finale che assegnava la tanto agognata qualificazione olimpica a Tokyo 2020 c’era un duo di grande livello sulla propria strada e non certo semplice da affrontare, ovvero gli olandesi Brouwer/Meeuwsen (bronzo a Rio 2016). La stanchezza fisica e mentale che era emersa nel match contro Heidrich/Gerson non si è vista e lo score di 21-17 21-19 ha regalato ai rappresentanti del Bel Paese una grande gioia, dopo tante difficoltà.

Semaforo rosso per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

Una giornata che, però, per l’Italia ha anche il sapore dell’amarezza per quanto accaduto alle due ragazze Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le azzurre, sconfitte dalle tedesche Ittlinger/Laboureur 21-15 19-21 15-9, hanno pagato a caro prezzo il quoziente punti tra le tre coppie con il medesimo punteggio (5) del proprio raggruppamento. Sarebbe bastato perdere 15-10 l’ultimo parziale per avere la certezza di accedere all’atto conclusivo e giocarsi la qualificazione olimpica. Un regolamento abbastanza cervellotico che, di fatto, condanna Menegatti/Orsi Toth e premia le due teutoniche che affronteranno nella sfida decisiva le due spagnole Liliana/Elsa.