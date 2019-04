Menegatti/Orsi Toth subito fuori nella World Tour di Xiemen, Rossi/Carambula cercano i quarti

Venticinquesimo posto per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che non iniziano certo nel migliore dei modi la fase calda della stagione, nel torneo 4 stelle di Xiamen. Se la sconfitta contro le statunitensi Hughes/Summer poteva anche essere messa in contro, quella con le spagnole Elsa/Liliana (vere bestie nere della coppia italiana con sei vittorie negli scontri diretti e una sola battuta d’arresto) nella sfida che valeva l’ingresso ai sedicesimi di finale, lascia un po’ di amaro in bocca alla coppia italiana che per la prima volta dal rientro non riesce a superare il primo turno di un torneo internazionale. Le iberiche hanno dominato il primo set, vinto con il punteggio di 21-15 e nel secondo parziale la reazione delle azzurre non è bastata a riaprire il match visto che Liliana/Elsa si sono imposte ai vantaggi 22-20.

La giornata sulla sabbia cinese ha presentato diverse sorprese e Menegatti/Orsi Toth sono in buona compagnia fra le coppie, tra maschile e femminile, uscite di scena al primo turno e 25me nella classifica finale. Tra queste anche gli statunitensi Lucena/Dalhausser, sconfitti in una sfida che poteva valere una finale del Grand Slam, dai polacchi Kantor/Losiak ai vantaggi del tie break, i brasiliani Guto/Saymon, le brasiliane Barbara/Fernanda e le svizzere Heidrich/Vergè Deprè.

Nella notte italiana tornano in campo, dopo una giornata di riposo Enrico Rossi e Adrian Carambula per dare l’assalto ai quarti di finale. Nella sfida degli ottavi gli azzurri se la vedranno alle 2.50 con la coppia tedesca Thole/Wickler, capace nei sedicesimi di finale di eliminare nientemeno che la coppia brasiliana composta dal campione del mondo in carica Evandro e dal campione olimpico in carica Bruno Schmidt. I tedeschi in questa stagione sono stati finalisti del torneo di The Hague (secondo posto) e nella passata stagione sono stati sul podio (terzi) ad Espinho (4 Stelle) e quarti alle finali del World Tour di Amburgo.

Finali terzo posto gironi maschili: Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Doppler/Horst (Aut) 0-2 (17-21, 12-21), Popov/Gordieiev (Ukr)-Guto/Saymon (Bra) 2-1 (17-21, 21-18, 15-8), Betzien/Erdmann (Ger)-Pedro Solberg/Vitor Felipe (Bra) 0-2 (12-21, 21-23), McHugh/Schubert (Aus)-Evandro/Bruno Schmidt (Bra) 0-2 (19-21, 14-21), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Heidrich/Gerson (Sui) 0-2 (15-21, 14-21), Kantor/Losiak (Pol)-Lucena/Dalhausser (Usa) 2-1 (18-21, 21-19, 16-14), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Crabb/Gibb (Usa) 0-2 (18-21, 18-21), Slick/Allen (Usa)-Bergmann/Harms (Ger) 2-0 (21-16, 23-21).

Finali primo posto gironi femminili: Hermannova/Slukova (Cze)-Bieneck/Schneider (Ger) 2-1 (21-19, 15-21, 15-12), Bansley/Brandie (Can)-Borger/Sude (Ger) 2-0 (21-15, 21-19), Agatha/Duda (Bra)-Stockman/Larsen (Usa) 2-0 (21-19, 21-15), Sweat/Walsh Jennings (Usa)-Clancy/Artacho Del Solar (Aus) 1-2 (25-23, 15-21, 11-15), Pavan/Humana-Paredes (Can)-Ittlinger/Laboureur (Ger) 2-0 (21-9, 21-19), Xue/Wang (Chn)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-15, 24-22), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra) 0-2 (16-21, 13-21), Wang/Xia (Chn)-Hughes/Summer (Usa) 1-2 (21-17, 24-26, 12-15).

Finali terzo posto gironi femminili: Lunina/Samoday (Ukr)-Betschart/Hüberli (Sui) 0-2 (18-21, 18-21), Lin/Zeng (Chn)-Murakami/Ishii (Jpn) 0-2 (16-21, 16-21), Mizoe/Hashimoto (Jpn)-Lahti/Parkkinen (Fin) 1-2 (21-17, 18-21, 11-15), Barbara/Fernanda (Bra)-Talita/Taiana Lima (Bra) 0-2 (20-22, 13-21), Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut)-Heidrich/Vergé-Dépré (Sui) 2-1 (18-21, 21-19, 15-10), Klineman/Ross (Usa)-Kozuch/Ludwig (Ger) 2-0 (21-19, 21-17), Behrens/Tillmann (Ger)-Wojtasik/Kociolek (Pol) 2-1 (15-21, 21-19, 15-12), Liliana/Elsa (Esp)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 2-0 (21-15, 22-20).

Sedicesimi di finale femminili: Ittlinger/Laboureur (Ger)-Betschart/Hüberli (Sui) 1-2 (21-16, 17-21, 12-15), Wang/Xia (Chn)-Lahti/Parkkinen (Fin) 2-1 (19-21, 21-16, 15-9), Sweat/Walsh Jennings (Usa)-Behrens/Tillmann (Ger) 2-0 (21-16, 21-17), Borger/Sude (Ger)-Liliana/Elsa (Esp) 2-1 (21-16, 14-21, 15-11), Bieneck/Schneider (Ger)-Klineman/Ross (Usa) 0-2 (19-21, 16-21), Stockman/Larsen (Usa)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut) 1-2 (21-17, 17-21, 12-15), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Talita/Taiana Lima (Bra) 1-2 (19-21, 21-13, 10-15), Keizer/Meppelink (Ned)-Murakami/Ishii (Jpn) 1-2 (21-18, 2-21, 0-15)

Ottavi di finale femminili: Bansley/Brandie (Can)-Betschart/Hüberli (Sui), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Wang/Xia (Chn), Hughes/Summer (Usa)-Sweat/Walsh Jennings (Usa), Pavan/Humana-Paredes (Can)-Borger/Sude (Ger), Agatha/Duda (Bra)-Klineman/Ross (Usa), Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut), Xue/Wang (Chn)-Talita/Taiana Lima (Bra), Hermannova/Slukova (Cze)-Murakami/Ishii (Jpn),

Sedicesimi di finale maschili: Pedlow/Schachter (Can)-Slick/Allen (Usa) 2-0 (21-16, 21-18), Plavins/Tocs (Lat)-Crabb/Gibb (Usa) 0-2 (20-22, 17-21), Grimalt/Grimalt (Chi)-Kantor/Losiak (Pol) 1-2 (21-19, 28-30, 13-15), Liamin/Velichko (Rus)-Doppler/Horst (Aut) 0-2 (18-21, 13-21), Alison/Álvaro Filho (Bra)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-0 (21-18, 21-19), Andre/George (Bra)-Popov/Gordieiev (Ukr) 2-0 (21-18, 21-10), Thole/Wickler (Ger)-Evandro/Bruno Schmidt (Bra) 2-1 (22-24, 21-16, 15-13), Gao/Li (Chn)-Pedro Solberg/Vitor Felipe (Bra) 2-0 (21-18, 21-19),

Ottavi di finale maschili: Mol/Sørum (Nor)-Pedlow/Schachter (Can), Herrera/Gavira (Esp)-Crabb/Gibb (Usa), Cherif/Ahmed (Qat)-Kantor/Losiak (Pol), Samoilovs/Smedins (Lat)-Doppler/Horst (Aut), Stoyanovskiy/Krasilnikov (Rus)-Alison/Álvaro Filho (Bra), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Andre/George (Bra), Rossi/Carambula (Ita)-Thole/Wickler (Ger), Bryl/Fijalek (Pol)-Gao/Li (Chn),