Mondiali Amburgo: Rossi e Carambula riscrivono la storia azzurra, sono ai quarti di finale

Da ripescati a migliori italiani di sempre a un Campionato del mondo. La favola di Enrico Rossi e Adrian Carambula continua sulla sabbia bagnata di una Amburgo grigissima ma al tempo stesso più azzurra che mai dopo la bella vittoria (2-0) degli italiani negli ottavi contro gli austriaci Seidl/Waller. Un ritmo indiavolato, errori ridotti al minimo, sofferenza limitata alla prima parte del primo set per la coppia azzurra che compie l’ennesima impresa, vince la quarta partita su cinque nella rassegna iridata e ora si appresta ad affrontare sabato una delle coppie più forti del circuito, i russi Stoyanovskiy/Krasilnikov. Un risultato, il quarto di finale raggiunto, storico per il beach volley italiano che non aveva mai piazzato una coppia nei quarti di un Mondiale, dalla prima edizione di Los Angeles 1997 a oggi.

La cronaca della partita

Nella sfida contro Seidl/Waller la coppia azzurra inizia benissimo volando subito sul 7-4, poi però gli austriaci fanno valere la difesa e riescono a rosicchiare qualche punto agli azzurri fino a raggiungerli sull'11-11. La partita prosegue punto a punto fino al 18-18 con i due binomi bravi a mantenere il cambio palla e poi lo scatto finale, fulminante della coppia italiana che trova l'ennesimo cambio palla e induce due volte all'errore gli avversari vincendo 21-18 e incanalando il match sui binari giusti. Nel secondo parziale la coppia italiana, allenata da Marco Solustri, alza ulteriormente il ritmo al servizio trovando anche qualche bella difesa contro gli attacchi sempre meno decisi ed efficaci di Seidl e Waller. Gli azzurri conquistano un buon vantaggio, grazie all'ace di Carambula sul 12-9 e poi si scatenano nella parte centrale del set volando sul 18-13 prima di chiudere con il punteggio di 21-15 e regalarsi un quarto di finale mondiale che permette loro di mettere già tantissimi punti in carniere anche in prospettiva qualificazione olimpica. I prossimi rivali saranno i russi Styanovskiy/Krasilnikov, vincitori quest'anno dei tornei di The Hague e Xiamen, quarti sia a Ostrava che a Varsavia negli ultimi due tornei prima del Mondiale.