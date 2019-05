Ranghieri e Caminati volano in finale nel torneo 2 stelle di Aydin

Sono passati quattro anni e due giorni da quel 17 maggio 2015 che resterà stampato nella mente di Marco Caminati e Alex Ranghieri quando ottennero la loro prima vittoria nel World Tour al torneo di Lucerna, approfittando del ritorno di Brouwer/Meeuwsen in finale ma disputando una settimana di partite straordinarie. Riparte da Aydin e da un’altra finale la seconda parte di carriera di entrambi e, perchè no, l’inseguimento al sogno mondiale e soprattutto olimpico.

Ranghieri e Caminati (tre vittorie nel World Tour il primo e due il secondo) sono in finale nel torneo 2 stelle di Aydin in Turchia ed è un risultato tutt’altro che scontato alla vigilia, visto che il parterre delle coppie di livello era tutt’altro che irrilevante. Di fronte in semifinale gli azzurri si sono trovati i tedeschi Walkenhorst/Winter, coppia numero due del panorama maschile in Germania, a tal punto da strappare (come Ranghieri/Caminati) una wild card assegnata dagli organizzatori per il Mondiale di Amburgo.

Il duo azzurro è partito bene (5-2) ma poi ha sofferto il ritorno della prestante coppia avversaria. Il primo set si è giocato punto a punto ed ha visto il successo degli italiani con il punteggio di 22-20. Senza storia, invece, il secondo parziale con Ranghieri/Caminati che sono partiti fortissimo e hanno lasciato solo le briciole ai tedeschi: 21-10 conquistando la finale dove affronteranno alle 15 i polacchi Rudol/Szalankewicz (Polonia) che hanno sconfitto in due set gli olandesi Bouter/Penninga in semifinale. I polacchi sono alla prima finale della loro carriera, avendo finora come miglior risultato il terzo posto ottenuto nel 2017 a Xiamen.

Quarti di finale maschili: Bouter/Penninga (Ned)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu) 2-1 (20-22, 21-16, 20-18), Mol/Berntsen (Nor)-Rudol/Szalankiewicz (Pol) 1-2 (21-19, 21-23, 14-16), Ranghieri/Caminati (Ita)-Dziadkou/Piatrushka (Blr) 2-0 (21-17, 21-15), Sekerci/Urlu (Tur)-Winter/Walkenhorst (Ger) 0-2 (18-21, 20-22).

Semifinali uomini: Bouter/Penninga (Ned)-Rudol/Szalankiewicz (Pol) 0-2 (18-21, 12-21), Ranghieri/Caminati (Ita)-Winter/Walkenhorst (Ger) 2-0 (22-20, 21-10).

Quarti di finale donne: Mizoe/Hashimoto (Jpn)-Pischke/Bukovec (Can) 0-2 (15-21, 19-21), Bocharova/Voronina (Rus)-Arvaniti/Karagkouni (Gre) 2-1 (12-21, 23-21, 15-9), Samoday/Lunina (Ukr)-Makhno/Makhno (Ukr) 2-1 (21-17, 16-21, 15-9), Caluori/Gerson (Sui)-Dabizha/Rudykh (Rus) 2-0 (21-16, 21-18).

Semifinali donne: Pischke/Bukovec (Can)-Bocharova/Voronina (Rus) 0-2 (22-24, 17-21), Samoday/Lunina (Ukr)-Caluori/Gerson (Sui).