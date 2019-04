Rossi e Carambula chiudono il World Tour di Xiamen al quarto posto

Si chiude con un ottimo quarto posto l’avventura di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo 4 stelle di Xiamen in Cina. La coppia italiana, nella finale che valeva il terzo gradino del podio, si è arresa il tre set al binomio del Qatar Cherif/Ahmed, protagonista di un grande torneo.

Nel primo set gli azzurri si sono illusi di poter dominare L’incontro vincendo con il punteggio di 21-13 ma veemente è stata la reazione della coppia asiatica che si è imposta 21-15 nel secondo parziale ed ha vinto senza troppi problemi 15-10 il tie break. Per Rossi e Carambula resta un torneo di grande spessore che proietta la coppia allenata da Marco Solustri fra le più forti del circuito mondiale. La vittoria nel torneo maschile è andata ai russi Stoyanovskyi/krasilnikov che nella finalissima hanno superato con un secco 2-0 (21-19, 21-13) gli spagnoli Herrera/Gavira.

In campo femminile il successo è andato alla coppia brasiliana, proveniente dalle qualificazioni, Ana Patricia/Rebecca che, in finale, hanno sconfitto 2-0 le ceche Hermannova/Slukova con un 2-0 (25-23, 26-24) combattutissimo è spettacolare. Nella Finale per il terzo posto le australiane Clancy/Artacho del Solar hanno superato nettamente 2-0 (21-18, 21-13) le statunitensi Hughes/Summer. Così le semifinali femminili: Ana Patricia/Rebecca-Hughes/Summer 2-0 (21-18, 21-17), Hermannova/Slukova-Clancy/Artacho del Solar 2-0 (21-19, 21-18).