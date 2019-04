Rossi e Carambula lotteranno per il terzo posto: russi troppo forti

Si ferma in semifinale la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo 4 Stelle di Xiamen in Cina. La coppia azzurra, dopo aver eliminato in sequenza nella notte italiana i tedeschi Thole/Wickler e i polacchi Bryl/Fijalek, nulla può fare contro i fortissimi russi Stoyanovskyi/Krasilnikov che hanno la meglio in due set e affronteranno domani in finale gli esperti spagnoli Herrera/Gavira.

Un primo set equilibrato solo nella prima parte tra azzurri e russi con Stoyanovskyi e Krasilnikov che prendono il largo nella parte centrale piazzando un break micidiale, fatto di difese e contrattacchi vincenti, di 4-0 che li porta sul 16-11. Gli italiani non riescono più a rimontare e si arrendono con il punteggio di 21-14. Nel secondo set, invece, c’è più partita. I russi provano la fuga (5-3) ma subiscono il break degli italiani che volano sul 10-8. Contro sorpasso della coppia dell’Est (12-11) ma Carambula e Rossi non mollano, si presentano davanti in dirittura d’arrivo (19-18) ma subiscono l’ennesimo break della coppia russa che si appoggia sulle leve lunghe di Stoyanovskyi e ribalta la situazione con un 3-0 che significa 21-19 e finalissima.

Gli italiani, nella finale che vale il terzo posto, affronteranno l’unica coppia non europea della top four, i qatarioti Ahmed/Cherif capaci nel torneo di superare i polacchi Kantor/Losiak (battuti anche da Rossi/Carambula), i lettoni Samoilovs/Smedins e, nei gironi, i brasiliani Alison/Alvaro Filho. Ahmed/Cherif arrivano dal quinto posto di Doha e lo scorso anno, come miglior risultato hanno il terzo posto nel Major Series di Vienna.

Semifinali maschili

Herrera/Gavira (Esp)-Cherif/Ahmed (Qat) 2-0 (21-17, 21-17), Stoyanovskiy/Krasilnikov (Rus)-Rossi/Carambula (Ita).2-0 (21-14, 21-19).

Quarti di finale femminili

Bansley/Wilkerson (Can)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra) 0-2 (19-21, 17-21), Hughes/Summer (Usa)-Pavan/Humana-Paredes (Can) 2-0 (23-21, 21-16), Klineman/Ross (Usa)-Clancy/Artacho Del Solar (Aus) 1-2 (14-21, 21-19, 9-15), Talita/Taiana Lima (Bra)-Hermannova/Slukova (Cze) 0-2 (20-22, 13-21).

Semifinali femminili

Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Hughes/Summer (Usa), Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Hermannova/Slukova (Cze).