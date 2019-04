Una cavalcata fantastica porta in semifinale Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo 4 Stelle di Xiamen in Cina. Non c’è il Brasile, non ci sono gli Usa nella semifinale dell’importante torneo cinese ma c’è l’Italia che torna nella top four di un torneo di primo livello (4 stelle o Major Series) dieci mesi dopo il terzo posto conquistato da Lupo/Nicolai a Gstaad nel luglio scorso.

Due imprese da urlo per la coppia azzurra allenata da Marco Solustri che non finisce di stupire dopo il grande secondo posto al debutto a Sydney. Un cammino, quello di Rossi/Carambula che ricorda tanto quello di Carambula/Ranghieri nell’anno che portò alle Olimpiadi di Rio, per le quali la coppia italiana riuscì a qualificarsi in soli dodici mesi di gare. Nella notte italiana Rossi/Carambula hanno battuto 2-1 negli ottavi di finale i tedeschi Thole/Wicker, reduci dal successo contro la coppia top del movimento brasiliano, Evandro/Bruno Schmidt. Gli azzurri si sono aggiudicati nettamente il primo parziale 21-16, sorprendendo la coppia tedesca che si è rimessa in carreggiata nel finale del secondo set riuscendo a spuntarla ai vantaggi 22-20. Nel tie break grande equilibrio fino all’11-10 per gli italiani che poi hanno piazzato un break di 3-1 e al secondo tentativo hanno chiuso con il punteggio di 15-12.

Spettacolare la sfida dei quarti di finale contro i polacchi Bryl/Fijalek che nel frattempo avevano fermato la corsa dei padroni di casa Gao/Li, protagonisti di un grande torneo. La coppia azzurra è partita bene e ha mantenuto il vantaggio fino al 16-14 del primo set quando ha subito un break (soffrendo il servizio dei rivali) di 1-5 (17-19) che ha aperto la strada al successo polacco: 19-21. Nel secondo set azzurri avanti piuttosto nettamente in avvio (10-7), ma ancora grazie al servizio Bryl/Fijalek hanno conquistato la parità a quota 13. Break decisivo a favore degli azzurri sul 19-17 e successo 21-19 che significa terzo parziale. Nel tie break partenza a razzo di Rossi/Carambula che sono volati subito sul 5-1 e non si sono più fatti riavvicinare, vincendo con un netto 15-7.

Alle 10.30 la coppia italiana si gioca il posto in finale e gli avversari sono i più duri che potessero capitare visto che dall’altra parte della rete ci sono i russi Stoyanovskiy/Krasilnikov assieme da questa stagione in cui hanno conquistato il successo a The Hague nel gennaio scorso, il secondo gradino del podio sempre in Cina a Yangzhou e il terzo posto a Mosca e Las Vegas. Krasilnikov, in coppia con Velichko, fu il vincitore della scorsa edizione del torneo di Xiamen.

Ottavi di finale femminili

Bansley/Wilkerson (Can)-Betschart/Hüberli (Sui) 2-0 (21-18, 21-19), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Wang/Xia (Chn) 2-0 (21-15, 21-18), Hughes/Summer (Usa)-Sweat/Walsh Jennings (Usa) 2-0 (21-18, 25-23), Pavan/Humana-Paredes (Can)-Borger/Sude (Ger) 2-0 (21-17, 21-14), Agatha/Duda (Bra)-Klineman/Ross (Usa) 1-2 (21-18, 18-21, 12-15), Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut) 2-0 (21-17, 21-11), Xue/Wang (Chn)-Talita/Taiana Lima (Bra) 1-2 (13-21, 21-14, 11-15), Hermannova/Slukova (Cze)-Murakami/Ishii (Jpn) 2-1 (21-17, 15-21, 15-8)

Quarti di finale femminili

Bansley/Wilkerson (Can)-Ana Patrícia/Rebecca (Bra), Hughes/Summer (Usa)-Pavan/Humana-Paredes (Can) 2-0 (23-21, 21-16), Klineman/Ross (Usa)-Clancy/Artacho Del Solar (Aus), Talita/Taiana Lima (Bra)-Hermannova/Slukova (Cze).

Ottavi di finale maschili

Mol/Sørum (Nor)-Pedlow/Schachter (Can) 2-0 (29-27, 21-19), Herrera/Gavira (Esp)-Crabb/Gibb (Usa) 2-1 (21-19, 14-21, 15-10), Cherif/Ahmed (Qat)-Kantor/Losiak (Pol) 2-0 (21-17, 24-22), Samoilovs/Smedins (Lat)-Doppler/Horst (Aut) 2-0 (21-18, 21-15), Stoyanovskiy/Krasilnikov (Rus)-Alison/Álvaro Filho (Bra) 2-0 (21-15, 21-18), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Andre/George (Bra) 2-0 (21-15, 21-11), Rossi/Carambula (Ita)-Thole/Wickler (Ger) 2-1 (21-16, 20-22, 15-12), Bryl/Fijalek (Pol)-Gao/Li (Chn) 2-1 (21-12, 15-21, 15-12).

Quarti di finale maschili

Mol/Sørum (Nor)-Herrera/Gavira (Esp) 1-2 (21-18, 18-21, 15-17), Cherif/Ahmed (Qat)-Samoilovs/Smedins (Lat) 2-1 (17-21, 21-18, 15-12), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Stoyanovskiy/Krasilnikov (Rus) 0-2 (13-21, 15-21), Rossi/Carambula (Ita)-Bryl/Fijalek (Pol) 2-1 (19-21, 21-19, 15-7).

Semifinali maschili

Herrera/Gavira (Esp)-Cherif/Ahmed (Qat), Stoyanovskiy/Krasilnikov (Rus)-Rossi/Carambula (Ita).