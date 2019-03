Biathlon da record: Puppo e Ambesi raccontano la stagione trionfale di Wierer e Vittozzi

Con il gran finale di Oslo-Holmenkollen si è chiusa una stagione meravigliosa e inedita nella storia del biathlon italiano. Merito di Dorothea Wierer, diventata la prima atleta azzurra a conquistare la Coppa del mondo generale, il trofeo più luminoso in un'annata in cui la 28enne altoatesina ha vinto anche la coppetta di specialità nell'inseguimento e l'oro iridato nella mass start. E merito anche di Lisa Vittozzi, seconda dietro alla compagna di squadra nella classifica assoluta e vincitrice sia del trofeo nell'individuale che dell'argento mondiale nella stessa disciplina. Abbiamo chiesto a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, le voci che hanno accompagnato i successi delle due italiane, di raccontarci le loro imprese.

Video - Dorothea Wierer, semplicemente perfetta! Il film della stagione in 150 secondi 02:36

Rispetto al 2017/18, quali sono stati gli aspetti in cui Wierer è migliorata e che hanno contribuito a rendere vincente la sua stagione?

" In linea di massima, le prestazioni sugli sci sono state superiori rispetto al passato e le hanno consentito di sbagliare qualcosa in più al poligono. Inoltre, il fatto di non avere patito malanni degni di nota per l’intera stagione ha avuto il suo peso. La Wierer di questa stagione è stata una biathleta con un ottimo equilibrio tra le due componenti di gara. Il bilanciamento si è rivelato chiaramente migliore rispetto al passato ed è stato decisivo. [Ambesi] "

L'abbraccio tra Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, protagoniste assolute della stagione di biathlonGetty Images

Quanto è stato uno stimolo, per entrambe le atlete, il confronto interno Wierer-Vittozzi?

" Avere ad ogni allenamento un termine di paragone più che valido ti spinge a crescere. È inevitabile che l’una cerchi di prendere dall’altra qualcosa. È uno stimolo continuo. E tra l’altro poter fare la preparazione estiva con Hofer e Windisch le ha aiutate a migliorare fisicamente, a essere piu performanti sugli sci [Puppo] "

" Un contesto di allenamento più qualificato e una vera concorrenza interna rappresentano in qualsiasi sport uno stimolo fondamentale per alzare l’asticella. In tal senso, i risultati di questa stagione sono più che eloquenti. A conti fatti, la scelta di creare una squadra elite ha pagato i dividendi e ha consentito a entrambe di effettuare un importante passo in avanti [Ambesi] "

Video - "Storia è fatta": Wierer prima e Vittozzi seconda, l'abbraccio dopo il traguardo 00:52

Vittozzi veniva da una serie di stagioni in progressione, ma era lecito attendersi che fosse in corsa per la generale fino all’ultima gara?

" Io non avevo grossi dubbi. Kuzmina ha detto sottovoce, a microfoni spenti, ad un collega a fine intervista, che Lisa potrebbe anche dominare il circuito nei prossimi anni [Puppo] "

" Ad inizio stagione, secondo numerosi addetti ai lavori di diversi Paesi, Vittozzi era una legittima candidata al successo se non la principale favorita. Lei ha avuto la capacità di dimostrare che il pronostico non era campato per aria. E’ stata un’assoluta protagonista per nove tappe, ma, come può capitare, è stata penalizzata nel finale di stagione da alcuni automatismi nel tiro a terra che sono venuti meno. Quando perdi sicurezza in una componente di gara così delicata, è sempre difficile ritrovare la chiave di volta nel giro di un paio di giorni. Proprio il tiro a terra, dall’inizio della prossima stagione, tornerà a essere uno dei tanti punti di forza della giovane azzurra. [Ambesi] "

Video - “È il suo giorno”: ecco i poligoni pazzeschi di Lisa Vittozzi, argento mondiale a Ostersund 01:34

La stagione è cominciata con alcune atlete non al meglio e/o focalizzate sui Mondiali (vedi Dahlmeier) e in seguito a ritiri eccellenti (su tutte Domracheva). Le azzurre, Wierer in particolare, hanno dimostrato di saper reggere la pressione in una situazione in cui ci si aspettava molto da loro.

" Soprattutto Dorothea, visto il legame che aveva col tecnico Oberegger, ha saputo reagire nel migliore dei modi dopo la sua partenza per la Norvegia, trovando motivazioni che forse neanche lei sapeva di avere. E poi è stata brava a tenere lontani rispetto al passato malanni e pensieri negativi [Puppo] "

" Entrambe non sono nuove a queste situazioni in quanto fin dalle categorie giovanili si trovano a lottare per le posizioni di vertice. Sul fatto che la pressione potesse essere ben gestita non ho mai avuto grossi dubbi. La perplessità principale riguardava, invece, il riuscire a mantenere una buona condizione atletica fino alla fine, ma, risultati alla mano, così è stato al di là dei fisiologici alti e bassi che fanno parte di qualsiasi disciplina sportiva [Ambesi] "

Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in una gara di Coppa del MondoGetty Images

Wierer ha vinto il primo oro in una grande rassegna e la prima coppa del mondo generale: cosa vale di più? In assoluto può essere già considerata l’atleta italiana più forte di sempre nel biathlon?

" Per dispersione è la biathleta più forte di sempre. Al Mondiale o anche all’Olimpiade, se si guarda alle discipline invernali, si sono imposti in diversi ma la Coppa del mondo è impresa per pochissimi. Ma la vera impresa di Wierer è stato proprio quello di raggiungere due dei più grandi Ottomila del suo sport in soli 8 giorni [Puppo] "

" In realtà, prima della conquista del titolo iridato e della vittoria nella classifica generale di Coppa del Mondo, Dorothea Wierer poteva essere già considerata la biathleta italiana più forte di sempre. A tal proposito, i risultati dell’ultimo lustro sono il principale biglietto da visita e non possono essere oggetto di discussione. Quanto vinto nelle ultime due settimane non ha fatto che aumentare il suo margine rispetto ai biathleti del passato [Ambesi] "

Proiettiamoci in avanti. Wierer ripartirà da una stagione trionfale: è più probabile vederla a caccia del bis in Coppa del Mondo o più focalizzata sui Mondiali di Anterselva? E quali gli obiettivi di Lisa Vittozzi?

" Io credo che dovrebbe puntare a tutto ma non è da escludere che magari possa decidere di saltare un paio di gare a gennaio per preparare con ancor più attenzione il Mondiale in casa [Puppo] "

" I Mondiali in casa capitano una volta nella vita e il fatto di poterci arrivare nel pieno della carriera al top della condizione è ancora più raro, ma resto dell’opinione che un grande evento vada preparato ottenendo risultati degni di nota anche negli appuntamenti che lo precedono. Per questo motivo, mi aspetto di vedere le ragazze italiane competitive su ogni fronte [Ambesi] "