Cancellata la tappa di Oslo. Si recupererà o no? Caos e incertezza a Kontiolahti

La tappa conclusiva della Coppa del Mondo di biathlon, prevista dal 20 al 22 marzo, non andrà in scena a Oslo. Questo è quanto comunicato dalla federazione norvegese:

" Alla luce della richiesta della municipalità Oslo di cancellare gli appuntamenti di rilievo, la Coppa del Mondo di biathlon prevista dal 20 al 22 marzo è stata annullata. Abbiamo informato sia gli organizzatori che l’Ibu. Pensiamo sia un grandissimo peccato dover cancellare un evento del genere, ma la vita delle persone e la salute vengono prima di tutto. Siamo determinati nel fare la nostra parte per ridurre al minimo il diffondersi del coronavirus. "

Dunque, resta da capire quale sarà il fato del massimo circuito del biathlon che, questa settimana, è impegnato a Kontiolahti. Al momento la tappa finlandese è confermata, anche se si gareggerà a porte chiuse. Attualmente non si esclude alcuna ipotesi. Si potrebbe chiudere evento e annata agonistica in anticipo, disputando solo le sprint. Oppure il programma potrebbe essere modificato, aggiungendo una mass start in loco delle gare miste per concludere la stagione domenica. Addirittura non si esclude di restare in Finlandia per recuperare le competizioni di Oslo settimana prossima, ma questa sembra l’ipotesi più improbabile. Non resta che aspettare per capire quali saranno le mosse dell’Ibu e del governo finlandese. Al momento l’unica certezza è che la sprint maschile di oggi andrà in scena.