Capolavoro Wierer! È oro nell'inseguimento mondiale, battute Hermann e Roeiseland

Dorothea Wierer scrive un'altra pagina nella storia del biathlon italiano ed è oro nell'inseguimento dopo una gara magistrale. L'azzurra, inoltre, può festeggiare doppiamente perché conquista questo titolo davanti al pubblico di casa, che le fa sentire tutto il proprio calore al traguardo.

Dorothea, nella sprint, era arrivata settima e i secondi da recuperare sulla vincitrice, Roeiseland, erano 39. Erano necessarie, quindi, delle prestazioni superlative al tiro, e così è stato.

Il podio dell'inseguimento con Roeiseland, Wierer ed HermannGetty Images

La cronaca

Doro parte bene e cerca di restare in vista al treno delle prime; al primo poligono, già si delinea un bel quadro, perché Roeiseland ed Hermann sbagliano e Wierer invece è veloce e perfetta, uscendo col terzo tempo alle spale di Dunklee e della stessa norvegese. Presto la statunitense crolla e alla seconda sessione di tiro da sdraiate la buona posizione di Dorothea si consolida: l'altoatesina è velocissima al tiro e con il secondo zero esce per prima, tallonata da Roeiseland ed Hermann.

Bravissima a restare con la norvegese, che sugli sci è davvero in forma, Dorothea non sbaglia un colpo nemmeno nella prima sessione in piedi e continua a proseguire in tandem con Roeiseland, mentre Hermann, che sbaglia un altro colpo, perde terreno. La resa dei conti, con le due di testa che procedono sempre appaiate, è nell'ultima sessione in piedi: Roeiseland entra nella prima piazzola, ma Drothea è lì. L'azzurra, però, ha un po' troppa fretta a liberare il primo colpo e sbaglia; la scandinava, però, le restituisce il favore con gli interessi, perché commette ben due errori, perdendo terreno da Wierer. Con Oeberg, Preuss, Fialkova e Vittozzi già lontane da tempo, l'ultima minaccia è ancora Hermann, perché con uno zero potrebbe insidiare la prima posizione di Wierer; invece la tedesca commette il terzo errore e a quel punto è chiaro a chi andrà la vittoria: Dorothea Wierer.

Nel finale la beniamina di casa può permnettersi di trovare il suo ritmo sugli sci, voltarsi a controllare e rallentare sorridente sul traguardo, alzando le braccia in segno di trionfo. L'argento andrà a Hermann, più forte sugli sci nel finale di Roeiseland, reduce da due giri di penalità e relegata al bronzo. Quarta sarà la svedese Oeberg, mentre la nostra Lisa Vittozzi chiude 27esima.