La Coppa del Mondo di Biathlon sta per chiudere i battenti e al femminile la situazione è più interessante che mai. In lotta per la vittoria finale ci sono ben due italiane, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

La prima delle gare di Holmenkollen non è andata benissimo per le azzurre: Dorothea si è classificata 11esima a 53.8, mentre Lisa ha chiuso al 68° posto con un distacco di 2:30.3.

La classifica

La situazione di punti vede quindi Wierer in testa con 882 punti e Vittozzi seconda a 852. Dietro la coppia tricolore c’è la norvegese Marte Olsbu Roeiseland a quota 791 e ai piedi del podio virtuale troviamo Anastasiya Kuzmina con 784 punti.

Saranno quindi determinanti le ultime due gare: l’inseguimento di sabato (alle 14:40 in diretta su Eurosport 1) e la mass start di domenica (in diretta alle 13:30 sempre su Eurosport 1).

Le ultime gare

Due coppe di specialità sono già state assegnate: la sprint a Kuzmina e l’individuale alla stessa Vittozzi. Restano in palio mass start, in cui c’è in testa Wierer, e pursuit, in cui invece comanda Vittozzi.

Come spiega bene il nostro commentatore Massimiliano Ambesi, ci sono diverse combinazioni cui fare attenzione per poter sperare nel trionfo italiano.

Il calcolo

Se Dorothea Wierer concluderà la sprint nelle prime sette posizioni, la Coppa del Mondo generale sarà in ogni caso di un’italiana; se però la finanziera di Anterselva arrivasse nelle prime tre posizioni, vincerebbe la Coppa con una gara di anticipo.

La storia da scrivere

Se Wierer vincesse, sarebbe la prima italiana della storia a vincere una Coppa del Mondo generale nel biathlon e la quarta di sempre a vincere nella stessa stagione un oro ai Mondiali e la Coppa generale (dopo Gustav Thoeni nello sci alpino (1972), Gerda Weissensteiner nello slittino (1993), Armin Zöggeler (2001 e 2011).