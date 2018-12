Dorothea Wierer e le ragazze sono al top: ora è il biathlon lo sport di punta dell'Italia

Il fine settimana appena trascorso ha confermato una verità incontrovertibile: in questo preciso momento storico è il biathlon la disciplina di punta per l’Italia negli sport invernali. Il successo della staffetta a Hochfilzen ha certificato quanto si era già intuito dalle competizioni individuali: la compagine femminile è la più competitiva a livello mondiale e lo testimonia anche il primo posto nella classifica per nazioni. A dire il vero, questo gruppo sta raccogliendo risultati importanti ormai da qualche anno. La stagione in corso potrebbe però coincidere con lo zenith di una generazione di talento.

Video - Rimonta pazzesca di Wierer, Sanfilippo perfetta: trionfo storico dell'Italia! 01:04

Dorothea Wierer è al top: la Coppa del Mondo si può vincere

Dorothea Wierer sale ininterrottamente sul podio da quattro gare individuali e guida con merito la classifica generale di Coppa del Mondo. Può vincerla? Se resterà per tutta la stagione quella vista a Hochfilzen, la risposta è sì. Le doti al poligono dell’altoatesina, precisa e al tempo stesso rapidissima nel coprire i bersagli più di ogni altra, non le scopriamo oggi. La differenza rispetto al passato sta nel passo sugli sci: ora la campionessa di Rasun figura anche tra le migliori fondiste del circuito. Non è un caso aver vinto una sprint a parità di errori di un mostro sacro come Kaisa Makarainen, senza dimenticare un inseguimento chiuso nella top3 nonostante ben quattro bersagli mancati.

Dorothea Wierer ha già centrato quattro podi stagionali, due all'esordio a Pokljuka e altri due a Hochfilzen, con il successo nella sprint.Getty Images

Rimarrà indelebile, infine, la rimonta nel corso della terza frazione della staffetta, quando in appena 6 km non solo ha colmato un distacco di quasi 1’10” dalla vetta, ma ha portato l’Italia in testa all’ultimo cambio con ampio margine sulle inseguitrici: un numero da fenomeno. Wierer ha raggiunto la piena maturità psico-fisica, non è mai stata così serena e consapevole dei propri mezzi. Se riuscirà a non farsi divorare dalla pressione che inevitabilmente si genererà qualora si protraesse il duello con la Makarainen, allora potrà quanto meno provare fino in fondo a giocarsi il grande sogno.

Video - Prima vittoria stagionale per Wierer: trionfo nella sprint di Hochfilzen 01:10

Le altre: dopo Vittozzi e Sanfilippo, chi fa la quarta punta?

Per quanto riguarda Lisa Vittozzi, l’appuntamento con il podio è solo rimandato: di sicuro la 23nne sappadina, dopo l’ennesimo quarto posto materializzatosi nella sprint, è in ampio credito con la fortuna. Altra atleta in netta crescita è Federica Sanfilippo, settima nell’inseguimento e superlativa nel portare al successo la staffetta con un’ultima frazione in cui ha sfoderato nervi saldi e sangue freddo.

In ottica Mondiali resta l’incognita della quarta frazionista. Alexia Runggaldier fornisce ampie garanzie al poligono, ma fatica nel passo sugli sci: potrà sicuramente salire di colpi nel mese di gennaio. Nicole Gontier, al contrario, è meno continua con la carabina e più incisiva nel fondo. Stiamo comunque parlando di due atlete capaci in passato di salire sul podio nel circuito maggiore.

Video - Italia, l'inizio è da urlo! Vittozzi-Wierer-Windisch-Hofer terzi a Pokljuka 01:57

Federico Militello