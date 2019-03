Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi alla volata finale: la classifica per la Coppa del Mondo generale

Con due gare ancora in programma tra sabato e domenica a Oslo Holmenkollen, Dorothea Wierer ha compiuto un importante passo in avanti nel testa-a-testa tutto azzurro con Lisa Vittozzi per la conquista della Coppa del Mondo generale. Piazzandosi all'undicesimo posto nella sprint, Wierer ha aumentato a 30 punti il vantaggio in classifica su Vittozzi, rimasta al palo con i cinque errori al poligono (tre a terra e due in piedi) che non le hanno permesso di qualificarsi per la gara a inseguimento di sabato. Anastasiya Kuzmina ha invece messo in cassaforte la coppetta di specialità nella sprint chiudendo proprio davanti a Dorothea Wierer (371 punti contro 330), ma attenzione a Paulina Fialkova, che potrebbe risultare un'avversaria molto pericolosa per Dorothea Wierer nella caccia alla coppetta di specialità nella mass-start, con l'ultima gara in programma domenica (165 punti per l'azzurra, 156 per la slovacca). Per la classifica generale, è doveroso ricordare che ogni atleta scarta i due peggiori risultati ottenuti in stagione.

Video - Vittozzi male, la Wierer limita i danni: show della Kuzmina che vince sprint e Coppa di specialità 01:37

Il calendario delle gare femminili del weekend

Sabato 23 marzo, ore 14.45 - 10 km inseguimento LIVE su Eurosport 1 ed Eurosport Player

- 10 km inseguimento LIVE su Eurosport 1 ed Eurosport Player Domenica 24 marzo, ore 13.30 - 12.5 km mass-start LIVE su Eurosport 1 ed Eurosport Player

Le Coppe di specialità da assegnare: inseguimento e mass-start

Se Lisa Vittozzi si è già aggiudicata la coppetta di specialità nell'individuale e Anastasiya Kuzmina, come detto, nella sprint, l'ultimo weekend stagionale mette in palio le due coppette rimaste, nell'inseguimento e nella mass-start. In questo momento, Lisa Vittozzi è in testa nella pursuit con 301 punti, ma la mancata qualificazione per l'appuntamento di sabato non le permetterà di difendere sul campo le sole tre lunghezze di vantaggio su Dorothea Wierer (seconda con 298).

La classifica dell'inseguimento

# Atleta Nazione Punti 1. Lisa Vittozzi ITA 301 2. Dorothea Wierer ITA 298 3. Marte Olsbu Røiseland NOR 269 4. Kaisa Mäkäräinen FIN 252 5. Anastasiya Kuzmina SVK 249

Dorothea Wierer è invece in testa nella mass-start con 165 punti, e dovrà difendersi le spalle dalla svedese Hanna Öberg (160) e dalla slovacca Paulína Fialková (156).

La classifica della mass-start

# Atleta Nazione Punti 1. Dorothea Wierer ITA 165 2. Hanna Öberg SWE 160 3. Paulína Fialková SVK 156 4. Ekaterina Yurlova-Percht RUS 132 5. Ingrid Landmark Tandrevold NOR 132

Video - Wierer vs Vittozzi: "Siamo amiche ma fuori dalla pista non parliamo mai di biathlon" 01:45

Biathlon: il sistema di punteggio

1° posto 60 punti 2° posto 54 punti 3° posto 48 punti 4° posto 43 punti 5° posto 40 punti 6° posto 38 punti 7° posto 36 punti 8° posto 34 punti 9° posto 32 punti 10° posto 31 punti

*dall'11° al 40° posto i punti si assegnano in maniera decrescente di un punto per posizione.