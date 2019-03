Domenica scorsa, 24 marzo, Dorothea Wierer ha concluso una stagione trionfale con la vittoria della Coppa del mondo generale cui si aggiungono la coppetta di specialità nell'inseguimento, l'oro nella mass start conquistato ai Mondiali di Östersund e le due medaglie (argento e bronzo) festeggiate con le staffette sempre nella kermesse internazionale in Svezia.

Il biathlon è uno sport molto dispendioso, sia dal punto di vista economico che fisico durante le gare, ma quanto sono remunerati i grandi campioni? Sponsorizzazioni a parte, i biatleti ricevono premi per la conquista della Coppa del mondo generale, delle coppette di specialità e per i piazzamenti ottenuti in ogni gara. Quest'anno, inoltre, si aggiungono i premi derivanti dalle medaglie ottenute ai Mondiali. Alla luce di questi dati, quanto ha guadagnato una campionessa come Dorothea Wierer nella sua miglior stagione della carriera?

A livello di premi per i piazzamenti, Dorothea ha incassato 174.500 euro, cui vanno a sommarsi i 28.000 per la Coppa del mondo generale e i 10.000 per la coppetta di specialità nell'inseguimento, per un totale di 212.500 euro derivante dalle gare. Le medaglie conquistate a Oestersund, fruttano invece 39.000 euro, con i 25.000 dell'oro e i 14.000 di argento e bronzo delle staffette: la somma totale (esentasse) è di 251.500 euro.

I premi per i piazzamenti nelle gare individuali di Coppa del Mondo

Posizione Premio Posizione Premio 1° 15.000 € 2° 12.000 € 3° 9.000 € 4° 7.000 € 5° 6.000 € 6° 5.000 € 7° 4.000 € 8° 3.000 € 9° 2.500 € 10° 2.000 € 11° 1.500 € 12° 1.250 € 13° 1.000 € 14° 750 € 15° 500 €

I premi per i piazzamenti nelle staffette di Coppa del Mondo

Posizione Premio Posizione Premio 1° 4x6.000 € 2° 4x4.500 € 3° 4x3.500 € 4° 4x2.500 € 5° 4x2.000 € 6° 4x1.500 €