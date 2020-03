Dorothea Wierer, messaggio all'Italia sulla sua carabina: "Andrà tutto bene, vinceremo insieme"

Dorothea Wierer è in lotta per la Coppa del Mondo di biathlon, che si giocherà nel testa a testa con Eckhoff nella gara di sabato; ciononostante l'azzurra ha deciso di dedicare un pensiero all'Italia, che sta vivendo uno dei momenti più difficili della propria storia in seguito al caso Coronavirus.

"Andrà tutto bene - Vinceremo insieme" è ciò che c'è scritto sulla carabina della campionessa azzurra, ben evidente dalle immagini televisive durante la sprint di Kontiolahti. Allora forza Dorothea, siamo con te!