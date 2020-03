Dorothea Wierer sul tetto del mondo: quanto ha guadagnato grazie alla sua Sfera di Cristallo?

Dorothea Wierer nella storia! L'altoatesina vince una Coppa del Mondo insperata per come si era messa nel finale di gara a Kontiolahti, ma meritatissima considerando quando fatto nella stagione. Ma quel che ci riempe più di orgoglio è il fatto che la Wierer abbia vinto la seconda Sfera di Cristallo generale consecutiva, la prima italiana a farlo nella storia di qualsiasi disciplina invernale.

La stagione può considerarsi quindi conclusa con l'inseguimento di Kontiolahti: quanto ha guadagnato la Wierer con la Sfera di Cristallo generale?

In realtà la vittoria della classifica generale non assicura nessun introito in denaro. Il montepremi della stagione si costruisce tappa dopo tappa, considerando tutti i piazzamento. Il totale 'guadagnato' è di 165.100 €, arrivato grazie a 4 vittorie stagionali (80 mila euro), due secondi posti (31 mila euro), un 3° posto (9000€) e diversi altri piazzamenti in top10 durante la stagione.

Il dettaglio

-4 volte il 1° posto: 80.000€ complessivi (15.000 a testa in Coppa del Mondo, 25.000 a testa ai Mondiali)

-2 volte il 2° posto: 31.000€ complessivi (12.000 in Coppa del Mondo, 19.000 ai Mondiali)

-un 3° posto: 9.000€

-3 volte il 4° posto: 21.000€ complessivi (7.000 a testa)

-un 5° posto: 6.000€

-2 volte il 7° posto: 9.000€ complessivi (4.000 in Coppa del Mondo, 5.000 ai Mondiali)

-2 volte il 9° posto: 6.000€ complessivi (3.000 a testa)

-un 11° posto: 2.000€

-un 19° posto: 600€

-un 20° posto: 500€

= totale 165.100€ (considerando le sole prove individuali)

