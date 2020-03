Dorothea Wierer vince di nuovo la coppa del mondo! Seconda sfera consecutiva per lei

Dorothea Wierer vince per la seconda volta, consecutiva, la Coppa del Mondo generale di biathlon. L'azzurra, in un inseguimento durissimo e condizionato dalle raffiche di vento, riesce ad andare a riprendere Tiril Eckhoff, starle davanti e conquistare così i punti necessari per restare la leader della classifica nell'ultima gara della stagione.

Si chiude così alla grande la stagione degli sport invernali, con Dorothea che si conferma al vertice dopo aver vinto la Coppa del Mondo la scorsa stagione e dopo dei mondiali (ad Anterselva, casa sua) meravigliosi, meritando gli applausi di tutti. Dopo i globi vinti da Federica Brignone nello sci alpino e Michela Moioli nello snowboard cross, questa è la conclusione più bella per uno sport al momento travagliato e soprattutto per un'Italia che nonostante il momento difficile non ha mai perso la speranza, anche grazie a loro tre.

