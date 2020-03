Eurosport a casa di Dorothea Wierer: l'intervista esclusiva alla regina del biathlon

Ha vinto due medaglie olimpiche, è detentrice della Coppa del Mondo e nella sua Anterselva, ai recenti Mondiali, è diventata Cuore Doro! La Regina del Biathlon. Iridata nell’inseguimento e nella gara individuale, medaglia d’argento Mass Start e in staffetta mista, Dorothea Wierer racconta le emozioni immense del Mondiale “di casa”, nella sua Anterselva, a chi del Mondiale ha commentato le imprese: Dario Puppo e Massimiliano Ambesi voci di Eurosport.

Video - Dorothea Wierer, un mondiale leggendario: riviviamo le medaglie dell'azzurra ad Anterselva 04:05

Con le immagini più avvincenti dei Mondiali di Anterselva, A tu per tu con Dorothea Wierer è un’intervista esclusiva a 360 gradi fra storia, aneddoti, medaglie, poligoni e pensieri futuri di una biathleta capace di vincere in tutti i format di gara e attualmente in testa alla Coppa del Mondo 2020. Una fuoriclasse dello sport italiano protagonista su Eurosport da giovedì 5 marzo alle 16:35 e on demand su Eurosport Player. Alcuni estratti dell’intervista a Dorothea Wierer, realizzata in Val Di Fiemme, saranno pubblicati anche sul sito web di Eurosport Italia dove Dario Puppo e Max Ambesi conducono la rubrica Poligono 360° a cura della redazione digital, disponibile anche in podcast su iTunes e Spotify.

La programmazione dell’intervista a Dorothea Wierer:

Giovedì 5 marzo alle 16.35 su Eurosport 1

Venerdì 6 marzo alle 8:00 su Eurosport 2

Venerdì 6 marzo alle 18:50 su Eurosport 1

Domenica 8 marzo alle 16:05 su Eurosport 2

Eurosport è disponibile in tv ai canali 210 e 211 di Sky e su Dazn