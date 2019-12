Dorothea Wierer concede il bis: nuovo trionfo nella sprint di Hochfilzen

Si tinge subito d’azzurro la tappa della Coppa del Mondo di biathlon scattata stamane ad Hochfilzen, in Austria: la 7.5 km sprint femminile vede la vittoria di Dorothea Wierer, al nono sigillo nel circuito maggiore in carriera, la terza in una sprint (record in casa Italia, staccata Nathalie Santer). L’azzurra, come nel 2018, conquista la sprint gareggiando col pettorale rosso di leader della generale: per Wierer arriva anche il podio numero 50 tra prove individuali e staffette. Seconda piazza per la norvegese Ingrid Tandrevold, terza la russa Svetlana Mironova. Lisa Vittozzi è 23ma, mentre Nicole Gontier giunge 28ma, infine si classifica 45ma Federica Sanfilippo.

Nel poligono a terra Dorothea Wierer arriva con un buon tempo sugli sci, l’azzurra come al solito è fulminea al tiro ma incappa in un errore sull’ultimo bersaglio e paga 20″6 dalla vetta: gli zeri sono tanti, in testa va la russa Svetlana Mironova, che precede di un soffio la finlandese Kaisa Makarainen, seconda a 0″8. Sbaglia anche Lisa Vittozzi, che però è più lenta sugli sci, e scivola indietro. Bene al tiro Federica Sanfilippo, mentre con due bersagli mancati Nicole Gontier scivola nelle retrovie.

Video - Dorothea Wierer spettacolare! Primo posto nella sprint di Hochfilzen, 50° podio in carriera 01:25

Al poligono in piedi Dorothea Wierer è perfetta per velocità e precisione, e così, grazie anche ad una prestazione monstre sugli sci, l’azzurra esce in testa, davanti ad avversarie come la norvegese Ingrid Tandrevold, seconda a 3″8, e la slovacca Paulina Fialkova, quarta a 11″2, che totalizzano il complessivo 10/10 al tiro. La russa Mironova resta virtualmente sul podio, a 5″4, mentre risale, pur pagando in percorrenza, Lisa Vittozzi, che fa 5/5. Due errori in piedi per Federica Sanfilippo, mentre risale alla grande Nicole Gontier, che trova anch’ella lo zero.

Sul traguardo Dorothea Wierer aumenta il proprio margine e vince in 21’26″5, battendo la norvegese Ingrid Tandrevold di 5″9 e la russa Svetana Mironova di 18″3. Lisa Vittozzi chiude 23ma a 1’00″5, ritardo accumulato praticamente tutto sugli sci, a punti anche Nicole Gontier, 28ma a 1’09″4, mentre è fuori dalle 40 Federica Sanfilippo, 45ma a 1’32″7, che si qualifica però per l’inseguimento di domenica. Sugli sci comunque il tempo di Wierer non è il migliore: la precede di 3″0 la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, settima al traguardo per via di due errori al tiro. L’azzurra è seconda anche in termini di range time, preceduta dalla transalpina Julia Simon, 18ma all’arrivo con tre bersagli mancati.

