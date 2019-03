Wierer: "Felice per la Coppetta, ma la mass start sarà dura. Ora devo riposare"

Niente Coppa del Mondo con una gara d’anticipo per la Wierer, l’azzurra doveva conquistare un 7° posto, ma è arrivata 12a (+2’57″9, 4 errori) nell’inseguimento. L’altoatesina ha pagato a caro prezzo gli ultimi due errori nella sessioni in piedi finale, che l’hanno portata lontana dai posti desiderati. Vista però l’assenza di Lisa Vittozzi, non qualificata, e il vantaggio su Kuzmina e su Roiseland, la Wierer può fregiarsi della vittoria della Coppa di specialità e nello stesso tempo ha estromesso dai giochi per la graduatoria generale la norvegese. Con questi risultati, Dorothea potrà ottenere la vittoria della Sfera di cristallo arrivando 16a nella mass start, anche in caso di vittoria di Kuzmina e di 3° posto della Vitozzi.

" Sono contenta di essere riuscita a conquistare la seconda coppa di specialità della mia carriera. È stata dura in pista, anche perché nel quarto e nel quinto giro mi sono trovata da sola contro vento e non è stato facilissimo. Comunque non sapevo se avrei potuto vincere la Coppetta perché non mi era chiara la posizione della Roeiseland, ma per fortuna ci sono riuscita e sono molto felice. La mass start sarà molto interessante e durissima, c'è la possibilità di vincere la Coppa, ma deve andare tutto liscio: devo riposare e poi si vedrà. [Dorothea Wierer a fine gara] "