Il biathlon riparte senza pubblico: porte chiuse a Nove Mesto per l’allarme Coronavirus

1577 casi positivi, 34 decessi e 83 guariti per un totale di 1694: sono questi i dati diffusi dalla Protezione Civile circa l’epidemia del Coronavirus in Italia. Numeri importanti e preoccupanti che non accennano a diminuire e la tensione è molto alta. Come è noto, alcune nazioni hanno preso provvedimenti molto duri nei confronti degli italiani e dei soggetti di altri Paesi con un alto numero di contagi. Questo, ovviamente, sta avendo delle ripercussioni importanti nell’organizzazione degli eventi che stanno “saltando” uno dopo l’altro: il GP di Cina di F1, il Mondiali di short track a Seul, le cancellazioni del GP del Qatar di MotoGP (dovrebbero correre in questo caso solo le classi Moto2 e Moto3 già presenti in loco per via dei test) e della Thailandia (rinviato a data da destinarsi).

Video - "Poligono 360": Wierer ha cambiato la storia del biathlon, ora le manca solo il successo olimpico 03:00

L’ultima novità è quella della tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto (Repubblica Ceca), che prenderà il via giovedì 5 marzo con la sprint femminile e con Dorothea Wierer in vetta alla classifica generale. Stando a quanto si è deciso in sede istituzionale, l’evento non prevederà la presenza del pubblico. Tuttavia, vi potrebbero anche essere delle novità nelle prossime ore. Sì, perché, secondo un comunicato dell’IBU (Federazione Internazionale del biathlon), alcune selezioni potrebbero anche essere escluse per via di quanto sta accadendo e l’Italia è tra le formazioni “indiziate”, considerando anche le esternazioni del primo ministro ceco Andrej Babiš. Resta da capire se queste saranno solo interpretazioni oppure se davvero si possa rischiare un qualcosa di questo genere.

Questo il programma:

Giovedì 5 marzo – Sprint Femminile (17:35)

Venerdì 6 marzo – Sprint Maschile (17:30)

Sabato 7 marzo – Staffetta femminile (14:00)

Sabato 7 marzo – Staffetta maschile (17:00)

Domenica 8 marzo – Mass Start femminile (11:45)

Domenica 8 marzo – Mass Start maschile (13:45)