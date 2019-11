Imperioso successo di Dorothea Wierer nella mass start di Sjusjoen: Vitozzi chiude 12a

A Sjusjoen, gustoso evento-antipasto in vista dell’apertura della Coppa del Mondo che scatterà fra due settimane, nella mattinata è andata in scena la mass start femminile. Come nella sprint della giornata precedente, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno saputo essere protagoniste. In particolare l’altoatesina è apparsa molto pimpante, presentandosi nelle posizioni di vertice sin dalle fasi iniziali della gara.

La top 5

Atleta Tempo 1. Dorothea WIERER (Italia) 20’498 (0+0+0+0) 2. Denise HERRMANN (Germania) +5''3 (0+0+0+1) 3. Marte OLSBU ROISELAND (Norvegia) +8''2 (0+0+1+0) 4. Franziska PREUß (Germania) +21''5 (0+0+0+1) 5. Tiril ECKHOFF (Norvegia) +32''7 (1+0+1+0)

Vitozzi out al terzo poligono

I poligoni a terra hanno scremato notevolmente il novero delle pretendenti al successo, riducendole a cinque. Infatti, dopo le prime due sessioni di tiro, il gruppo di testa era composto dalle due azzurre, dalle tedesche Franziska Preuß e Denise Hermann, e dalla norvegese Marte Oslbu Roiseland. Il terzo poligono si è rivelato fatale per le ambizioni della Vittozzi, che ha mancato ben tre bersagli, uscendo quindi dalla contesa per la vittoria. Un errore anche per Olsbu Roiseland, mentre Wierer e le due tedesche hanno mantenuto immacolato il loro ruolino di marcia in piazzola, guadagnando 25” su tutte le avversarie. Durante il quarto giro Herrmann ha preso l’iniziativa. Solo Wierer ha saputo tenere il passo della sassone, mentre Preuß ha preferito proseguire del proprio ritmo, perdendo leggermente contatto. Si è così giunti alla sessione decisiva con tre atlete racchiuse in un fazzoletto di cinque secondi.

La Wierer prendere il largo

A questo punto l’altoatesina ha dato saggio delle proprie qualità al tiro, coprendo con rapidità inaudita tutti i bersagli. Preuß ha retto il confronto nella velocità d’esecuzione, ma ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un errore. Anche Hermann ha sbagliato una volta, per di più sparando lentamente. Le tedesche si sono quindi viste sorpassate da Olsbu Roiseland, che ha invece evitato penalità. Il giro conclusivo si è tramutato in una passerella trionfale per Dorothea Wierer, forte di oltre 20 secondi di margine sull’inseguitrice più vicina. La ventinovenne di Rasun-Anterselva ha quindi definitivamente spazzato via i dubbi sulla sua condizione atletica, dimostrando come i problemi alla schiena non abbiano compromesso la preparazione alla nuova annata agonistica.

La Vitozzi chiude 12a

Nella tornata finale, una furibonda Herrmann si è riportata su Olsbu Roiseland, riuscendo a scavalcarla in vista del traguardo, conquistando così la piazza d’onore. Quarta Preuß, mentre ha chiuso al 5° posto Tiril Eckhoff. Vittozzi, dopo aver tirato i remi in barca, ha concluso 12a, trovando quantomeno lo zero al poligono finale. In gara anche Federica Sanfilippo (1+1+2+2) e Nicole Gontier (2+1+1+3), le quali hanno sbagliato troppo al tiro, classificandosi rispettivamente 39a e 42a.