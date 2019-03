Italia sempre sul podio: Lukas Hofer non sbaglia ed è secondo dietro a Johannes Boe

Va in archivio la 10 km sprint maschile di Oslo-Holmenkollen (Norvegia), sede dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Sulle nevi norvegesi arriva un risultato assai lusinghiero per l’Italia, ovvero il secondo posto di Lukas Hofer. Una prova magistrale al poligono (zero errori) per il 29enne nativo di Brunico che, scandendo un buon passo sugli sci stretti (nono crono) e trovando i dieci bersagli, conquista un podio significativo per la propria stagione, confermando di gradire particolarmente questo tracciato, ricordando la seconda posizione nell’inseguimento della prova di Coppa nel 2018. Per Lukas è la seconda top-3 stagionale in World Cup dopo il terzo gradino del podio nella pursuit di Oberhof (Germania).

Una gara che si è tenuta in condizioni difficili per la nebbia presente lungo il percorso, che non ha sicuramente favorito gli atleti. Condizioni che però non hanno impedito al norvegese Johannes Boe di ottenere il 14° successo stagionale, eguagliando il primato del francese Martin Fourcade (assente di lusso) ed intenzionato ad effettuare il sorpasso nell’inseguimento. Lo scandinavo si è imposto con 31″7 di vantaggio su Hofer, nonostante un errore nell’ultimo poligono. La sua velocità, però, nelle frazioni di fondo è stata impressionante e il miglior tempo di gran lunga sugli sci lo testimonia. Una prova, giusto ricordarlo, che non metteva nulla in palio visto che le Sfere di cristallo della classifica generale e della specialità citata sono tutte già stata conquistate da Boe. A completare il podio il francese Fillon Maillet, autore anch’egli dello zero, a 35″0 dalla vetta.

Seguono l’austriaco Eberhard (+38″5, 1 errore), il tedesco Doll (+39″4, 2 errori e protagonista di una prova sugli sci sontuosa come testimoniato dal secondo tempo complessivo in questa particolare graduatoria), l’altro transalpino Desthieux (+51″9, 2 errori), l’altro teutonico Peiffer (+52″7, 2 errori), il russo Loginov (+52″9, 1 errore) e l’austriaco Leitner (+54″7, zero errori). Tredicesimo invece si è classificato l’altro azzurro Domink Windisch. Il campione del mondo della mass start ad Oestersund (Svezia), nonché bronzo olimpico a PyeongChang in questo format, ha pagato a caro prezzo l’errore nella serie in piedi, senza cui avrebbe potuto puntare ad un riscontro migliore.

Per quanto concerne gli altri italiani, 37° Thomas Bormolini (qualificato per l’inseguimento) mentre oltre l’ottantesima posizione Giuseppe Montello (out dalla pursuit).

