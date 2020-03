Furia Wierer: "Ibu disinteressata a salute degli atleti. Perché tutto lo sport si ferma e noi no?"

Dorothea Wierer domani ha un appuntamento con la Coppa del Mondo. In queste ore con l’emergenza Coronavirus che dilaga in tutta Europa e che è stata ufficialmente catalogata dall’Oms come “pandemia globale” per la campionessa azzurra è molto, molto difficile pensare esclusivamente alle gare. Doro, reduce dal 19esimo posto nella sprint, è profondamente delusa dalla decisione dell’IBU di non dichiara chiusa la stagione ma di volerla proseguirla almeno fino a domani e nelle dichiarazioni post gara attacca...

" Sono un po' delusa è difficile rimanere concentrata in queste condizioni. Stiamo passando tutti gran parte della giornata a vedere cosa succede in Italia e nel mondo, è difficile pensare allo sport. Sono abbastanza colpita dal comportamento dell'IBU, che ha preso la decisione di farci correre quando tutto il mondo dello sport si è fermato, senza nemmeno chiedere il nostro parere. Evidentemente comanda il potere dei soldi e dei contratti, anzichè la salute degli atleti. La gara? Siamo partite con un po' di vento, anzi sembrava scatenarsi l'inferno. Poi le cose sono un pò cambiate, passando dalla neve all'acqua. Alla fine i miei errori sono arrivati perchè ho sparato con poca lucidità. Adesso non dobbiamo fare troppi calcoli in vista dell'ultima gara, ho vissuto più o meno la stessa situazione l'anno passato, anche se le cose poi andarono bene. Però rispetto al 2019 le mie avversarie viaggiano molto più forte sugli sci. "