Linda Zingerle e Marco Barale d'argento nella staffetta a coppie alle Olimpiadi Invernali Giovanili

Si tinge d’argento per l’Italia la staffetta a coppie di biathlon alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso a Losanna, in Svizzera: Linda Zingerle e Marco Barale si arrendono soltanto alla Francia di Jeanne Richard e Mathieu Garcia, mentre completa il podio la Svezia di Sara ed Oscar Andersson.

L’oro va ai transalpini Jeanne Richard e Mathieu Garcia, primi in 42’03″5 con sole sette ricariche utilizzate, l’argento lo conquistano i nostri Linda Zingerle e Marco Barale, secondi in 42’23″0, con due giri di penalità e sedici ricariche usate, il bronzo va agli svedesi Sara ed Oscar Andersson, terzi in 42’30″3 con con due giri di penalità e dodici ricariche.

In crescendo la gara dei due azzurrini: quinta Linda Zingerle dopo la prima frazione, Marco Barale a metà gara conferma la posizione pur con il decimo tempo parziale a causa di un giro di penalità. Penalità in cui incappa sempre in piedi anche Linda Zingerle, la quale però con il terzo parziale risale in quarta posizione, poi Marco Barale completa la rimonta e porta l’Italia all’argento.

