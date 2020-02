Facciamo i conti: i Mondiali di biathlon valgono 100 milioni, un oro 25 mila euro

Per la seconda volta in Italia, a 13 anni di distanza dalla precedente, ma sempre nello stesso luogo: Rasun-Anterselva. I Mondiali di biathlon 2020 che si stanno disputando in questi giorni stanno riscuotendo successo soprattutto dal punto di vista economico. Grazie alla grande attenzione dei Paesi scandinavi per questo evento, infatti, sono attesi circa 170 mila spettatori, che porteranno denaro fresco in Alto Adige. I premi che la federazione ha previsto per chi conquista una medaglia, invece, si attestano sulle cifre della Coppa del Mondo: 25 mila euro per l’oro, 19 mila l’argentino e 14 mila il bronzo individuale. 28 mila, 22 mila e 18 mila invece per le prove a squadre.

Un giro d’affari di circa 100 milioni di euro

Le gare di questo Mondiale si svolgono nell’Arena Alto Adige, un catino naturale a 1600 metri d’altezza in provincia di Bolzano, uno dei fiori all’occhiello della regione, che offre uno spettacolo formidabile. Il ritorno economico diretto della rassegna iridata, come spiegato nel Sole 24 Ore, dovrebbe consentire di ottenere circa 10 milioni tra il ticketing e i diritti marketing e di sponsorizzazione, che sono gestiti per conto del comitato organizzatore da Infront Austria. Una cifra importante, per una manifestazione molto seguita. Il giro d’affari totale dei Mondiali supererà, con l’indotto, addirittura i 100 milioni di euro.

I premi della Federazione internazionale per le medaglie mondiali

Piazzamento Premio in euro Oro 25.000 Argento 19.000 Bronzo 14.000 Oro a squadre 28.000

Il caso Wierer: apprezzata anche dai main sponsor tedeschi

"Ora si muove addirittura in elicottero ed è abile nel product placement dei suoi sponsor. Alla premiazione dell’ultima gara indossava scarpe Adidas, ad esempio”, ha spiegato il telecronista di Eurosport Dario Puppo.

" Lei è stata brava e fortunata, a farsi apprezzare come atleta e come donna, invogliando anche diversi marchi tedeschi a puntare su di lei dopo che le due biathlete di punta della Germania sono un po’ calate di rendimento. "

Dorothea Wierer, che nel 2019 ha vinto la Coppa del Mondo di biathlon e che nel suo palmares vanta già diverse medaglie mondiali e olimpiche, è sicuramente la stella della nostra Nazionale e la punta di diamante di tutto l’attuale movimento azzurro. Dopo anni di sacrifici, sta anche riscuotendo a livello economico le sue soddisfazioni. Tra sponsorizzazioni e premi i suoi guadagni sono schizzati alle stelle, dimostrando che anche in questo sport è possibile arricchirsi.

Wierer, Vitozzi, Hofer, Windisch - IBU Biathlon Word Championship - ImagoImago

Movimento in crescita, anche se è costoso praticarlo

"L’Italia si è sicuramente aperta al biathlon e piano piano si stanno vedendo i risultati”, ha commentato sempre Puppo.

" Certo, resta uno sport costoso e da noi ci sono ancora pochi poligoni per allenarsi e praticarlo, soprattutto rispetto ad altre Nazioni. Ma diciamo che la direzione è quella giusta "

In effetti in Italia ci sono stati investimenti importanti e anche il biathlon sta appassionando sempre più ragazzi e ragazze. Piccoli passi in avanti, utili anche in ottica olimpica, visto che nel 2026 i Giochi invernali si disputeranno in Italia.