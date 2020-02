Dal 13 al 23 febbraio l'Italia, nello splendido scenario di Anterselva, sarà il palcoscenico dei Mondiali di Biathlon. 13 anni dopo, la suggestiva valle della provincia autonoma in provincia di Bolzano, torna ad ospitare la rassegna iridata per la quarta volta dopo le edizioni nel 1976, 1983 e 2007.

Programma intensissimo con 12 gare in undici giorni, che assegneranno le medaglie. Si inizia giovedì 13 per terminare domenica 23 febbraio: ad aprire il calendario sarà la staffetta mista, poi le gare di sprint, inseguimento ed individuali, per finire con staffette e mass start che chiuderanno il programma. Le gare, tutte commentate da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, saranno in diretta sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Video - "Poligono 360": Wierer vuole fare la storia, la Norvegia è superiore geneticamente 04:14

Calendario, programma e italiani in gara: da Giovedì 13 a Domenica 23 Febbraio

Di seguito, il programma dettagliato dell’intera rassegna.

Giovedì 13 febbraio 14.45 – 4×6 km Staffetta mista (Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer, Dominik Windisch)

Venerdì 14 febbraio 14.45 - 7.5 km Sprint femminile (Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Michela Carrara, Irene Lardschneider)

Sabato 15 febbraio 14.45 – 10 km Sprint maschile (Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Daniele Cappellari, Saverio Zini)

Domenica 16 febbraio 13.00 – 10 km Inseguimento femminile (Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Michela Carrara, Irene Lardschneider)

Domenica 16 febbraio 15.15 – 12.5 km Inseguimento Maschile (Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Daniele Cappellari e Saverio Zini)

Martedì 18 febbraio 14.15 - 15 km Individuale Femminile (Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Michela Carrara, Irene Lardschneider)

Mercoledì 19 febbraio 14.15 - 20 km Individuale maschile (Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Daniele Cappellari, Saverio Zini)

Giovedì 20 febbraio 15.15 - Staffetta mista a coppie (Dorothea Wierer/Lukas Hofer)

Sabato 22 febbraio 11:45 4×6 km Staffetta femminile (Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo)

Sabato 22 febbraio 14:45 4×7.5 km Staffetta maschile (Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Dominik Windisch)

Domenica 23 febbraio 12.30 – Mass Start Femminile (Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Michela Carrara, Irene Lardschneider)

Domenica 23 febbraio 15:00 15 km Mass Start maschile (Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Daniele Cappellari, Saverio Zini)

Video - Vittozzi-Wierer-Hofer-Windisch da urlo: vinta la staffetta mista di Ostersund 03:44

Dirette TV sui canali Eurosport

Sin dal primo giorno di gara, giovedì 13 febbraio con la staffetta mista, fino al termine della rassegna, tutti i giorni i Mondiali di Biathlon sono Live su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e Eurosport 2 (canale di 211 di Sky), con l’intero programma maschile e femminile in diretta.

Link utili: Programmazione tv – Calendario risultati maschili e femminili

Video - Dorothea Wierer con lo zero dopo 13 mesi! L’azzurra è 3a nella sprint di Ruhpolding 00:54

Live-streaming: Eurosport Player a partire da 4.99€ al mese!

Dal 13 al 23 febbraio, i Mondiali di Biathlon sono anche su Eurosport Player. Tramite una semplice sottoscrizione sarà infatti possibile vedere la rassegna iridata anche da mobile (lo stesso abbonamento è valido su più dispositivi). Eurosport Player permette di fare tutto questo abbonandosi in due maniere differenti: con la sottoscrizione “Fedeltà” a 4.99€ al mese per 12 mesi oppure con l’abbonamento mensile, a 7.99€ al mese, o con una soluzione da pagare interamente subito da 49,99€ all'anno, senza vincolo di rinnovo.

Link utili: Guida tv: tutte le dirette di Eurosport 1, Eurosport 2 ed Eurosport Player - Eurosport Player

Video - Johannes Boe is back! Il norvegese vince da fenomeno l'individuale, Ambesi e Puppo si esaltano 00:58

Gli Italiani in gara

Sono dodici gli azzurri convocati per i Mondiali di biathlon. Non vi sono particolari sorprese tra i nomi degli azzurri prescelti: manca Giuseppe Montello, infortunatosi ad inizio stagione.

Ci sono tutti gli italiani protagonisti, a partire da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tra le donne, affiancate da Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Michela Carrara ed Irene Lardschneider, con quest’ultima mai convocata nel circuito maggiore in stagione

Tra gli uomini oltre alle punte di diamante Lukas Hofer e Dominik Windisch, saranno protagonisti nella rassegna iridata Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Saverio Zini e Thierry Chenal, anch’egli mai chiamato in Coppa quest’anno.

Video - Hofer-Bormolini-Cappellari-Windisch splendidi! L’Italia dopo 700 giorni torna sul podio in staffetta 01:52

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui i Mondiali di Biathlon su Eurosport.com! Frammenti di tutte le gare, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per restare sempre aggiornato sulla rassegna iritdata di Anterselva.

Puoi rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social con le immagini di gara, i video e le interviste ai protagonisti per essere sempre parte di questa grande kermesse.

Link utili: Le news sui mondiali di Biathlon - Video highlights – Calendario e Risultati - Poligono 360 il podcast sugli Sport invernali con Puppo e Ambesi

