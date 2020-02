Wierer campionessa del mondo: "Non ho parole, l'emozione è grande. Era un periodo di forte stress"

Dorothea Wierer ricorderà per sempre questa bellissima giornata, domenica 16 febbraio 2020 resterà nella memoria dell’azzurra che si è laureata Campionessa del Mondo di fronte al proprio pubblico di Anterselva. L’altoatesina è cresciuta in questa località dove oggi ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento dei Mondiali di biathlon, la 29enne ha festeggiato il secondo titolo iridato dopo quello dell’anno scorso nella mass start di Oestersund. La nostra portacolori è stata perfetta in questa gara, è partita settima dopo il risultato nella sprint e ha messo in ginocchio tutte le avversarie che non sono riuscite a tenere il passo del’indemoniata padrona di casa.

Dorothea Wierer ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi:

" Ancora fatico a crederci, è tutto bellissimo. Ieri ho parlato con il mio allenatore che mi ha detto di godermi ogni gara come se fossi in allenamento. Ci sono riuscita anche grazie ad una ottima condizione fisica, notevolmente migliore rispetto a quella della sprint. Sin dalla partenza sono stata benissimo, al poligono ho trovato le sensazioni giuste, sono stata efficace ed ero in fiducia. L’emozione è grande, l’oro mi ripaga di un periodo di forte stress: le pressioni quando si gioca in casa sono sempre altissime. L’emozione è forte: mi mancano le parole "

