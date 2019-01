Nella sprint di Ruhpolding doppietta dei fratelli Boe: vince Johannes

Non c’è modo di porre rimedio al dominio di Johannes Boe: il norvegese vince la 10 km sprint maschile di Ruhpolding valida per la Coppa del Mondo di biathlon e aumenta ancor di più il vantaggio in classifica generale. Sulle nevi tedesche la vittoria arriva nonostante un errore in piedi: il norvegese vince in 22’56″3 staccando di 7″9 il fratello Tarjei, perfetto al tiro. Per la gioia del pubblico di casa il terzo gradino del podio va a Benedikt Doll, con un ritardo di 10″5, anch’egli reo di un errore al poligono.

Lukas Hofer, come al solito, è il migliore degli italiani, sesto malgrado un errore in apertura, con un ritardo di 33″2, poi Thomas Bormolini a 1’23″7 è 36°, di poco davanti a Giuseppe Montello, 41° a 1’34″6. Più indietro Dominik Windisch, 68° a 2’02″7, Thierry Chenal, 78° a 2’16″5 e l’esordiente Patrick Braunhofer, 87° a 2’44″7.

Fioccano gli zero al primo poligono e subito si profila un duello tra Johannes Boe e Doll, divisi da mezzo secondo, mentre a sorpresa il terzo intertempo è di Thomas Bormolini, che forza sperando di staccare la qualifica per la mass start di domenica. Causa errore al tiro, tutti gli altri azzurri passano oltre la cinquantesima posizione, con distacchi già pesanti.

Il secondo poligono è quello più selettivo e in piedi sbagliano Doll e Johannes Boe, facendo rientrare in gara Tarjei, primo all’intermedio, e Martin Fourcade, col francese che passa a meno di dieci secondi. Trova lo zero e, complice un gran giro sugli sci, risale fino alla 12ma posizione Hofer, mentre Bormolini manca un bersaglio e si ritrova 18°. Disastro di Dominik Windisch, che addirittura manca tre bersagli e butta al vento la gara.

Gran ultimo giro di Johannes Boe, che scavalca il fratello Tarjei e distanzia Doll, mentre il transalpino Fourcade è quarto davanti al russo Alexander Loginov, che precede di una manciata di secondi il nostro Lukas Hofer. Thomas Bormolini centra la zona punti, mentre resta ai margini Giuseppe Montello, 41°, a 1″2 dall’atleta che lo precede.

