Herrmann vince a Nove Mesto: Wierer si piazza solo al 24° posto, ma resta leader della classifica

La tedesca Denise Herrmann festeggia il secondo zero della carriera e trionfa nella sprint femminile di Nove Mesto, ottava tappa della Coppa del mondo. L’ex fondista ha ammazzato la concorrenza fin da subito: partita con il pettorale numero 3 ha saputo approfittare al meglio delle buone finestre di vento che ha trovato, centrando tutti e dieci i bersagli e conquistando così la sesta vittoria della carriera, la seconda in una sprint. L’unica atleta in grado di impensierire la Hermann è stata la norvegese Tiril Eckhoff, positiva nella prima fase della corsa e arrivata al poligono in piedi a giocarsi la vittoria. Tuttavia, la pressione e il vento hanno complicato molto la sua serie, dalla quale è uscita con due errori e tempi di rilascio proibitivi, pregiudicando anche il podio, giungendo alla fine quinta a 1’11”.

La nuova generale

Biatleta Punti Distacco 1. Dorothea WIERER (Italia) 736 punti - 2. Hanna ÖBERG (Svezia) 651 punti -85 3. Tiril ECKHOFF (Norvegia) 647 punti -89 4. Denise HERRMANN (Germania) 631 punti -105 5. Marte OLSBU ROEISELAND (Norvegia) 597 punti -139

Completano il podio Bescond e Davidova

Sul podio con la Hermann possono festeggiare la francese Anais Bescond (0) a 27″ e la padrona di casa Marketa Davidova (1) a 48″. Per la transalpina si tratta del miglior risultato stagionale, il terzo podio dopo i due conquistati a Pokljuka, dove era però finita sul gradino più basso. Per la classe '97 ceca invece si tratta della prima volta nella Top 3 sulle nevi di casa, il 7° in carriera di cui più della metà proprio in questo che è sempre stato il suo format. In zona flower ceremony, oltre alla Eckhoff, si rivede la miglior Mari Eder stagionale (0+1), quarta a 59″ e la svedese Hanna Öberg, sesta e beffata dalla diretta rivale norvegese per una manciata di decimi nonostante un errore in meno.

Male Dorothea Wierer: 24a al traguardo, ma resta in testa nella generale

Una sprint decisamente complicata per la leader di Coppa del mondo, Dorothea Wierer. L’azzurra aveva limitato i danni nella prima serie, commettendo un errore, ma in piedi sono arrivati altri due bersagli mancati che l'hanno fatta sprofondare in classifica. Alla fine si piazza 24a, il peggiore risultato stagionale, finendo direttamente nel calderone degli scarti. Per la classifica generale Wierer (736) mantiene 85 punti di vantaggio sulla Öberg, 89 sulla Eckhoff e 105 sulla Herrmann, che si riavvicina e rientra in lotta.

Video - Herrmann dominatrice a Nove Mestro: Wierer resta leader davanti alla Öberg 02:58

Molto meglio invece l’altra punta di diamante azzurra Lisa Vittozzi. La sappadina ha commesso un errore in entrambe le serie, ma ha dimostrato di essere in grandissima condizione sugli sci, provando addirittura a restare davanti alla Eckhoff a parità di errori, ma fallendo per 3″ e classificandosi settima a 1’14”.

Federica Sanfilippo ha provato a stupire, trovando lo zero nella prima serie e restando nelle posizioni di vertice fino al poligono in piedi dove però sono arrivati ben 3 errori e tutto lo sforzo è stato reso vano. L’altoatesina chiude questa sprint in 59a posizione, staccata di 2’48” mentre anche a Michela Carrara sono mancate le percentuali e il piazzamento finale è il 84°.