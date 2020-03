Johannes Boe domina a Nove Mesto e riapre la generale: primi punti per il 2000 Tommaso Giacomel

Il norvegese Johannes Boe domina la 10 km sprint di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, e riapre la lotta per la classifica generale. Martin Fourcade, oggi 6°, conserva 60 punti sul connazionale Quentin Fillon-Maillet (2° al traguardo) e 76 sul norvegese. Tutto è ancora in gioco.

In casa Italia il migliore è il giovanissimo Tommaso Giacomel, classe 2000, che all’esordio nel circuito maggiore trova lo zero e va a punti, giungendo 27°, facendo meglio di Thomas Bormolini, anch’egli perfetto al poligono, che giunge però 32°. Fuori dalla zona punti i vari Dominik Windisch, 50° con 3 errori, Lukas Hofer, 64° con ben 5 errori, e l’altro esordiente Didier Bionaz, 72° pur con un solo errore in piedi. Che gioia per Tommaso Giacomel che diventa così il primo atleta nato dopo il 2000 a conquistare punti, ben 14, per la Coppa del Mondo. Bormolini sale invece a quota 69.

La nuova classifica

Biathleta Punti Distacco 1. Martin FOURCADE (Francia) 826 punti - 2. Quentin FILLON-MAILLET (Francia) 766 punti -60 3. Johannes BOE (Norvegia) 750 punti -76 4. Tarjei BOE (Norvegia) 671 punti -155 5. Simon DESTHIEUX (Francia) 610 punti -216

Cronaca

Nel primo poligono Johannes Boe fa capire subito che giornata sarà agli avversari, uscendo con 15″5 sul rivale Fourcade e 16″1 su Fillon-Maillet. Tra gli italiani bene Bormolini, Giacomel, e Bionaz, mentre manca un bersaglio Windisch, infine Hofer rovina tutto, con tre errori a terra.

La seconda serie al tiro vede Boe scappare via, grazie ad un rapidissimo zero, che gli consente di uscire dal poligono con 17″4 su Fillon-Maillet, mentre Fourcade apre male in piedi e scivola in quinta piazza. Tra gli azzurri Giacomel e Bormolini centrano lo zero e restano in zona punti, mentre Windisch commette altri due errori, così come Hofer, mentre Bionaz fa 4/5.

All’arrivo Johannes Boe vince in 24’56″8, con 22″8 di margine su Quentin Fillon-Maillet, mentre acciuffa il podio il maggiore dei fratelli Boe, Tarjei, terzo a 1’01″1. Martin Fourcade chiude sesto a 1’19″1, e perde punti preziosi in classifica generale. Vanno a punti Tommaso Giacomel, 27° a 2’23″4, e Thomas Bormolini, 32° a 2’27″0, mentre restano fuori dai primi 40 Dominik Windisch, 50° a 3’05″7, Lukas Hofer, 64° a 3’40″3, e Didier Bionaz, 72° a 3’59″0.