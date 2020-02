Vittozzi e Wierer in prima e seconda frazione nella staffetta dei Mondiali, la scelta fa discutere

Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo e Michela Carrara: sono queste le biathlete prescelte per la staffetta femminile dei Mondiali 2020 ad Anterselva, che prenderà il via alle 11.45 di domani. Indubbiamente una composizione che fa discutere con una trazione molto “anteriore” del quartetto nostrano, forse fin troppo sbilanciata. In questa rassegna iridata non si è vista la miglior Vittozzi, però metterla in lancio e subito dopo puntare su Wierer ha un po’ il sapore dell’azzardo. L’intenzione dei tecnici, forse, è quella di arrivare all’avvio della terza frazione con un “tesoretto” di secondi di vantaggio, considerando la forza di squadre come Norvegia, Francia, Germania e Svezia. E’ chiaro, però, che in una frazione focale (terza) la resa di Sanfilippo sarà determinante. Da questo punto di vista, le indicazioni nel corso della rassegna iridata non sono state così confortanti, specie in termini di precisione al poligono, per quanto riguarda la nostra portacolori.

Ancor più a sorpresa è la scelta della giovane Carrara, preferita a una Nicole Gontier che in Ibu Cup, pur con le solite difficoltà nelle serie di tiro, aveva dimostrato una buona condizione sugli sci. Affidarsi a un’atleta di non grandissima esperienza appare ancor di più rischioso di quanto si è detto nel caso precedente. Vero è che la coperta è un po’ corta e per puntare al grande risultato la resa delle quattro azzurre dovrà essere massimale e legata alla proprie possibilità. Senza dubbio argomenti di dibattito non mancano, ma è chiaro che i tecnici sanno meglio di chiunque altro quali siano le condizioni delle protagoniste e anche sulla base di ciò ragionino.