Wierer fenomenale nella sprint di Ostersund, in affanno Vittozzi

Dorothea Wierer apre con il botto la Coppa del mondo 2019/2020 di biathlon imponendosi di prepotenza nella Sprint femminile di Östersund. La ventinovenne di Rasun-Anterselva ha offerto una prestazione d’eccellenza sia sotto il punto di vista del tiro che, soprattutto, nella parte del fondo che la ha vista volare dal primo metro fino all’arrivo, 7.5 km più tardi.

Nonostante un bersaglio mancato sul secondo della serie in piedi, la detentrice della sfera di cristallo ha rifilato 8.6 secondi alla norvegese Marte Olsbu Røiseland, nettamente la più rapida oggi sugli sci anche al cospetto delle regine del settore. Purtroppo al primo poligono la scandinava ha confermato che il problema principale per lei resta il tiro a terra, mancandone due, ma lo zero in piedi e il passo strepitoso le hanno permesso di riportarsi davvero vicina alla prima posizione. Si tratta della seconda sprint vinta in carriera da Wierer, ancora una volta arrivata con un errore dopo quella di Hochfielzen lo scorso anno. Inoltre è la vittoria numero 50 per il biathlon italiano nelle competizioni di primo livello, che le permette oltretutto di difendere il pettorale giallo.

Video - Wierer fa paura ad Ostersund! Trionfo autoritario nella sprint 7,5 km femminile 00:37

In terza posizione (+11.9s) la giovane ceca classe 1997 Marketa Davidova, una delle atlete più futuribili dell’intero panorama al quinto podio in carriera, bravissima a trovare lo zero complessivo che le aveva anche permesso di sognare la vittoria in uscita dal secondo poligono. La Germania ritrova una Franziska Preuss in versione deluxe che con la solita precisione al tiro (0+0) riesce a inserirsi quarta a 19 secondi e a restare davanti alla più quotata connazionale Denise Herrmann. L’ex fondista sassone ha chiuso per la prima volta una Sprint col 90% ma paga una condizione non ancora al top, resasi evidente soprattutto nella tornata finale, e ha chiuso sesta a 20.7 appena dietro anche alla svedese Linn Persson (0+1).

Un inizio molto complicato invece per entrambe le favorite della vigilia. Lisa Vittozzi conferma le sensazioni negative di marzo a Holmenkollen mancando 5 bersagli e chiudendo in 70esima posizione a 2 minuti e mezzo. Per la sappadina una gara da dimenticare e sarà necessario resettare tutto prima dell’individuale di mercoledì. Buca la gara, anche se in maniera differente, anche la padrona di casa Hanna Öberg che ha trovato i primi otto bersagli ma è andata in difficoltà sugli ultimi due, mancandoli e vanificando le chance di vittoria. Alla fine comunque è arrivato un discreto undicesimo posto per lei a 46″5.

Ottima sedicesima piazza a 56″1 per una Federica Sanfilippo (1+0) tornata finalmente sui livelli che le competono anche favorita da un contesto che ha sempre gradito e dove è arrivato il suo unico podio della carriera fin ora in Coppa del mondo (proprio nella Sprint del 2015). Nicole Gontier invece non brillantissima sugli sci e con quattro errori chiude 67° a 2’24. Male la finlandese Kaisa Mäkäräinen e la norvegese Tiril Eckhoff, ancora vittime di un tiro poco sicuro e finite lontane dalle zone alte della classifica con 4 errori a testa. In particolare la ventinovenne scandinava si era presentata in testa al secondo poligono dopo lo zero a terra ma ha sbagliato completamente la lettura e ha girato quattro volte.

Video - Dorothea Wierer, che show ad Ostersund! Gli highlights della vittoria nella sprint in 2 minuti 01:55

La classifica

1. Wierer D. (0+1) 19:48.5

2. Roeiseland M. (2+0) +8.6

3. Davidova M. (0+0) +11.9

4. Preuss F. (0+0) +19.2

5. Persson L. (0+1) +21.6

6. Herrmann D. (0+1) +22.1

7. Innerhofer K. (0+1) +37.3

8. Haecki L. (2+0) +39.6

9. Aymonier C. (1+1) +40.0

10. Semerenko Vi. (1+0) +41.1

16. Sanfilippo F. (1+0) 56.1

67 Gontier N. (2+2) 2:24.2

70 Vittozzi L. (3+2) 2:29.6

Foto: LaPresse

