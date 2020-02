Wierer: "Mi hanno pestato gli sci, ho speso tanto per recuperare e ho sbagliato"

Le dichiarazioni degli azzurri dopo la single mixed dei Mondiali 2020 di biathlon, in corso di svolgimento ad Anterselva, che hanno tagliato il traguardo in nona posizione: terza medaglia d’oro per la Norvegia con Marte Oslbu Roeiseland e Johannes Boe, che hanno concesso il bis dopo la vittoria della staffetta mista giovedì scorso e dell’oro conquistato a Östersund. Seconda posizione e argento per la Germania con Franziska Preuss e Erik Lesser, con quest’ultimo che ha mancato il bersaglio finale che poteva valere l’oro. Bronzo per la Francia, con Anais Bescond e Emilien Jacquelin, protagonista anche oggi dopo l’oro dell’inseguimento, con un finale thriller per aver perso il bastoncino dopo una fantastica serie in piedi.

A scapito dei pronostici, l’Italia è nona al termine della gara, con Dorothea Wierer che è incorsa nel giro di penalità al termine della sua ultima serie, quando era ampiamente in lotta per il podio: “Il primo giro ero rimasta troppo indietro, ho perso 15 secondi perchè altre ragazze mi hanno pestato gli sci, non è stato simpatico perdere tutto quel terreno in pista. Le altre erano già fuori dal poligono mentre iniziavo a sparare, ho rischiato tutto e ho dato anche tacche in modo sbagliato. Dovevo recuperare il terreno dando tutto in pista, dispiace per gli errori al poligono, soprattutto nell’ultima serie. Ho cercato di essere concentrata, ma quando devi recuperare non sei mai così controllata sul tiro rispetto alle altre. Nell’ultima serie ho mancato un bersaglio di troppo, quarti o noni non cambia nulla, l’importante erano le medaglie e non siamo riusciti a conquistarle. Sono fiduciosa per le prossime gare in cui si tornerà al biathlon “tradizionale”, mi sento molto bene e spero di fare un bel weekend”.

Deluso al traguardo Lukas Hofer, autore di una gara solida al poligono, che non è bastata per conquistare la medaglia: “La gara è iniziata male, con il pettorale alto era difficile superare, i primi hanno fatto una gara perfetta anche dal punto di vista tattico. Ho provato a dare tutto rischiando anche al poligono, l’errore di Dorothea nell’ultima serie in piedi ci ha compromesso la rimonta perchè le altre nazionali hanno allungato rispetto a noi per le medaglie. Si gareggia in due e si perde in due, mi sono sentito bene soprattutto nel tiro a terra dove ho trovato due belle serie, ma era difficile recuperare sui primi. Ho buone sensazioni comunque per le prossime gare, gestendo bene il poligono.”