Wierer rimane in testa, ma Eckhoff è a un passo: sabato l'inseguimento decisivo per la generale

La sprint femminile di biathlon a Kontiolahti era stata presentata come la prova col peso specifico più importante della stagione della Coppa del mondo 2019/2020, e così è stato. La tedesca Denise Herrmann replica la vittoria ottenuta sette giorni fa nel format in Repubblica Ceca e trionfa nonostante un errore commesso in piedi, conquistando anche la coppa di specialità, strappandola per 9 punti a Dorothea Wierer.

Video - Dorothea Wierer, un mondiale leggendario: riviviamo le medaglie dell'azzurra ad Anterselva 04:05

L’azzurra sbaglia ancora parecchio, tre bersagli per l’esattezza (1+2), e questa volta il risultato negativo (19esimo posto a 1’19”) può davvero compromettere quasi tutto quello che è stato laboriosamente costruito in stagione. Il margine in classifica su Tiril Eckhoff dopo oggi (terza a 32″ con due errori), scarti compresi si è ridotto a soli 8 punti. Ora è la norvegese ad avere in mano le chiavi della Sfera di cristallo, avendo una posizione di partenza nell’inseguimento decisamente privilegiata rispetto all'avversaria.

Tiril EckhoffGetty Images

Come deve arrivare Wierer per vincere la Coppa

1^ Eckhoff 2^ Wierer 2^ Eckhoff 3^ Wierer 3^ Eckhoff 4^ Wierer 4^ Eckhoff 7^ Wierer 5^ Eckhoff 8^ Wierer 6^ Eckhoff 10^ Wierer 7^ Eckhoff 12^ Wierer 8^ Eckhoff 14^ Wierer 9^ Eckhoff 16^ Wierer 10^ Eckhoff 17^ Wierer

Chi si è chiamata fuori dalla lotta per la sfera di cristallo è la svedese Hanna Öberg, una delle due big che aveva optato per partire nel secondo gruppo sperando di usare ancora una volta la testa per gestire la situazione. Questa volta però il rischio non ha pagato, il braccio ha tremato soprattutto in piedi e sono arrivati quattro errori complessivi che la hanno relegata in ventottesima posizione a 1’37” da Hermmann. A tutti gli effetti ormai la ventiquattrenne è fuori dai giochi che contano, con 46 punti di ritardo dall’azzurra, raggiunta e superata di un paio di lunghezze anche dalla tedesca vincitrice oggi.

Hanna Oeberg Getty Images

L’Italia può sorridere amaramente grazie ad una super Lisa Vittozzi, che conferma il feeling con Kontiolahti e chiude quarta con un bersaglio mancato, distante 37″ dalla testa e al quinto piazzamento consecutivo in flower ceremony su queste nevi. Grande occasione per la sappadina domani nell’ultima gara individuale stagionale, dove proverà a tornare sul podio.