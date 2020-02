Wierer, un bis da leggenda! È oro anche nell'individuale, battute Hinz e Roeiseland

Una sinfonia, la seconda in tre giorni, che manda il delirio Anterselva e l'Italia intera. Dorothea Wierer riscrive ancora una volta la storia del biathlon azzurro e delle discipline olimpiche invernali, vincendo l'oro mondiale anche nella gara individuale dopo il successo nell'inseguimento di domenica. Un'altra cavalcata trionfale, figlia di una gara in progressione e tirata fino all'ultimo metro, per stampare di due secondi il tempo di Vanessa Hinz e far rispettare i gradi di padrona di casa. Come a dire: "Provate a battermi qui...".

Dalla fatica al sorriso. Quello che comincia a stamparsi sul volto di Dorothea quando la norvegese Tandrevold, l'ultimo spauracchio per la medaglia d'oro, sbaglia per due volte all'ultimo poligono. È la certificazione del bis, del terzo successo mondiale in dodici mesi e in tre discipline diverse tra l'altro. Manca la sprint e soprattutto un successo olimpico per sedere al tavolo delle più grandi, che Wierer ha già messo nel mirino.

Segue...